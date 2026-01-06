В Париже сегодня будут решать, как "коалиция желающих", НАТО и им обеим сочувствующие будут нас побеждать. На то, что они называют триумфом над Россией, им потребуется еще примерно триллион евро. Военные поставки, содержание вэсэушников и финансовая подпитка воинского контингента, который натовские планируют разместить на Незалежной, идут уже по другой расходной статье. Цифры и суммы прозвучали за три дня до сегодняшнего мероприятия. И не вызвали ни малейших возражений в невысоких договаривающихся кругах. Известна (пусть официально не подтвержденная) численность контингента, который хотят назвать "силами мониторинга за соблюдением гарантий безопасности Украины": 15 тысяч боевых французов и британцев.

Парижский документ, с названием которого пока не все ясно ("Россия, мы тебя победим" или что-то подобное), состоит из глав и пунктов. Три позиции — ключевые: это численность ВСУ , гарантии безопасности Незалежной и размещение воинского франко-британского контингента.

Нас побеждать планируют те, у кого и без всяких военных конфликтов столица страны оказывается обесточенной. Юго-западный Берлин стоит без электричества вплоть до четверга. Кто-то в знак очередного протеста поджег что-то трансформаторной будке. Анархисты или нет — но десятки тысяч домов в фешенебельных районах остались без тепла, света и горячей воды. Германский орднунг больше не орднунг, если в главном городе главной экономики "райского сада" прохожие поджигают важнейший инфраструктурный объект.

Правда, медийка европейская все равно считает, что это мы — в России вообще и в Москве в частности — сидим во мгле. Этот болезненный бред на полном серьезе сообщили французские телеканалы как раз накануне берлинского блэкаута.

Если эти персонажи не в состоянии обеспечить хотя бы минимальную безопасность собственным гражданам, как они могут хоть что-то прогарантировать для Незалежной? Но это вопрос для здравомыслящих. А задача тех, кто не очень по части здравомыслия и понимания происходящего, совсем не в каких-то там гарантиях безопасности, а в создании casus belli для прямой войны с нами.

Ни "800 тысяч ВСУ", ни присутствие, пусть пока и на бумаге, натовцев вблизи наших юго-западных границ по определению нами приняты не будут. Значит, для европейских (главным образом европейских, хотя там еще и Канада ) стран любые договоренности с таким набором "гарантий" есть не что иное, как объявление нам войны. Только уже не "до последнего украинца", а "пока есть европейцы".

Но и тут выходит незадача. Сегодня — и это признают даже сервильные западные СМИ — наше преимущество в военной технике и, самое главное, в ее производстве с тем, что тщится сделать еэсовский ВПК, на порядок выше. Наши темпы роста военной продукции превзойти невозможно. Как бы натовским генштабистам этого ни хотелось, но догнать Россию не получится.

Новость о возможном размещении британских военных на Украине вызвала шквал сетевых комментариев. Суть их одна: "против русских мужиков, которые не боятся дать по морде белому медведю, отправят пареньков, которые расстраиваются, если при обращении к ним употребляется недостаточно гендерно-флюидное местоимение".

Сегодняшние заседающие парижские продолжатели военного конфликта не могут не знать (люди они пусть не слишком умные, но все-таки осведомленные), что в противостоянии с нами уже проиграли. До всякого возможного дипломатического урегулирования понятно, что ресурсов там — ни денежных, ни идейных, ни промышленных — просто не существует.

Война взаймы? Это выглядит боевито в прессе, но на ЛБС пиар не имеет значения. Война с нашей армией, самой обученной и оснащенной в мире? И чтобы на поле боя отбирали в соответствии с квотами на гендерно-флюидность — но над этим уже смеются. Война чем и скольким? Если даже в европейском военном снабжении были перебои, а то и просто нарушения контрактов по срокам.

Спрашивать о причинах продолжения самоубийственной русофобии становится занудством. Продолжают этим европейцы заниматься, поскольку ничего другого в публичном поле делать не умеют. У них разваливаются города — когда-то символы зажиточности. Там и не пахнет праздниками. У них режут и убивают в когда-то вполне благополучных местах. У них нелегалы диктуют свои порядки и показывают свою уличную власть.