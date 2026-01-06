Рейтинг@Mail.ru
Таких не берут в управдомы: "коалиция желающих" проиграла России - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 06.01.2026 (обновлено: 08:04 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/koalitsiya-2066494499.html
Таких не берут в управдомы: "коалиция желающих" проиграла России
Таких не берут в управдомы: "коалиция желающих" проиграла России - РИА Новости, 06.01.2026
Таких не берут в управдомы: "коалиция желающих" проиграла России
В Париже сегодня будут решать, как "коалиция желающих", НАТО и им обеим сочувствующие будут нас побеждать. На то, что они называют триумфом над Россией, им... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T08:00:00+03:00
2026-01-06T08:04:00+03:00
аналитика
россия
париж
берлин (город)
вооруженные силы украины
нато
мирный план сша по украине
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066505182_20:0:1840:1024_1920x0_80_0_0_e6a9e2bd9e8edeb712daae5c94dac757.jpg
https://ria.ru/20251229/sponsory-2065186598.html
https://ria.ru/20260105/ukraina-2066349583.html
https://ria.ru/20260102/ssha-2065968740.html
https://ria.ru/20260101/evropa-2065901222.html
россия
париж
берлин (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066505182_296:0:1661:1024_1920x0_80_0_0_25a1a50c1bc9fcd7bc0d878d5335f785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, париж, берлин (город), вооруженные силы украины, нато, мирный план сша по украине, украина
Аналитика, Россия, Париж, Берлин (город), Вооруженные силы Украины, НАТО, Мирный план США по Украине, Украина

Таких не берут в управдомы: "коалиция желающих" проиграла России

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
В Париже сегодня будут решать, как "коалиция желающих", НАТО и им обеим сочувствующие будут нас побеждать. На то, что они называют триумфом над Россией, им потребуется еще примерно триллион евро. Военные поставки, содержание вэсэушников и финансовая подпитка воинского контингента, который натовские планируют разместить на Незалежной, идут уже по другой расходной статье. Цифры и суммы прозвучали за три дня до сегодняшнего мероприятия. И не вызвали ни малейших возражений в невысоких договаривающихся кругах. Известна (пусть официально не подтвержденная) численность контингента, который хотят назвать "силами мониторинга за соблюдением гарантий безопасности Украины": 15 тысяч боевых французов и британцев.
Парижский документ, с названием которого пока не все ясно ("Россия, мы тебя победим" или что-то подобное), состоит из глав и пунктов. Три позиции — ключевые: это численность ВСУ, гарантии безопасности Незалежной и размещение воинского франко-британского контингента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Основные спонсоры Киева наносят ему удар в спину
29 декабря 2025, 08:00
Нас побеждать планируют те, у кого и без всяких военных конфликтов столица страны оказывается обесточенной. Юго-западный Берлин стоит без электричества вплоть до четверга. Кто-то в знак очередного протеста поджег что-то трансформаторной будке. Анархисты или нет — но десятки тысяч домов в фешенебельных районах остались без тепла, света и горячей воды. Германский орднунг больше не орднунг, если в главном городе главной экономики "райского сада" прохожие поджигают важнейший инфраструктурный объект.
Правда, медийка европейская все равно считает, что это мы — в России вообще и в Москве в частности — сидим во мгле. Этот болезненный бред на полном серьезе сообщили французские телеканалы как раз накануне берлинского блэкаута.
Если эти персонажи не в состоянии обеспечить хотя бы минимальную безопасность собственным гражданам, как они могут хоть что-то прогарантировать для Незалежной? Но это вопрос для здравомыслящих. А задача тех, кто не очень по части здравомыслия и понимания происходящего, совсем не в каких-то там гарантиях безопасности, а в создании casus belli для прямой войны с нами.
Ни "800 тысяч ВСУ", ни присутствие, пусть пока и на бумаге, натовцев вблизи наших юго-западных границ по определению нами приняты не будут. Значит, для европейских (главным образом европейских, хотя там еще и Канада) стран любые договоренности с таким набором "гарантий" есть не что иное, как объявление нам войны. Только уже не "до последнего украинца", а "пока есть европейцы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
5 января, 08:00
Но и тут выходит незадача. Сегодня — и это признают даже сервильные западные СМИ — наше преимущество в военной технике и, самое главное, в ее производстве с тем, что тщится сделать еэсовский ВПК, на порядок выше. Наши темпы роста военной продукции превзойти невозможно. Как бы натовским генштабистам этого ни хотелось, но догнать Россию не получится.
Новость о возможном размещении британских военных на Украине вызвала шквал сетевых комментариев. Суть их одна: "против русских мужиков, которые не боятся дать по морде белому медведю, отправят пареньков, которые расстраиваются, если при обращении к ним употребляется недостаточно гендерно-флюидное местоимение".
Сегодняшние заседающие парижские продолжатели военного конфликта не могут не знать (люди они пусть не слишком умные, но все-таки осведомленные), что в противостоянии с нами уже проиграли. До всякого возможного дипломатического урегулирования понятно, что ресурсов там — ни денежных, ни идейных, ни промышленных — просто не существует.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Трамп должен уничтожить Зеленского, чтобы выжить
2 января, 08:00
Война взаймы? Это выглядит боевито в прессе, но на ЛБС пиар не имеет значения. Война с нашей армией, самой обученной и оснащенной в мире? И чтобы на поле боя отбирали в соответствии с квотами на гендерно-флюидность — но над этим уже смеются. Война чем и скольким? Если даже в европейском военном снабжении были перебои, а то и просто нарушения контрактов по срокам.
Спрашивать о причинах продолжения самоубийственной русофобии становится занудством. Продолжают этим европейцы заниматься, поскольку ничего другого в публичном поле делать не умеют. У них разваливаются города — когда-то символы зажиточности. Там и не пахнет праздниками. У них режут и убивают в когда-то вполне благополучных местах. У них нелегалы диктуют свои порядки и показывают свою уличную власть.
Противостояние с Россией, внешнее и внутреннее, привело европейцев к краху. Вне зависимости от того, что назаседает сегодня в Париже "коалиция желающих", реальность на ЛБС не изменится. Геополитиков из еэсовских не вышло. Но и в управдомы их тоже не возьмут.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Это просто позор". На Западе высказались о возможностях России
1 января, 02:12
 
АналитикаРоссияПарижБерлин (город)Вооруженные силы УкраиныНАТОМирный план США по УкраинеУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала