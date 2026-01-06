Коалиция желающих договорилась о продолжении военной поддержки Украины

ПАРИЖ, 6 янв – РИА Новости. "Коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, следует из документа, согласованного по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.
"Поддержка вооруженных сил Украины: Коалиция договорилась о продолжении оказания критически важной долгосрочной военной помощи и вооружения вооруженным силам Украины для обеспечения их устойчивого боеспособности, поскольку они останутся первой линией обороны и сдерживания", - говорится в документе, размещённом на сайте Елисейского дворца.
Согласно документу, это будет включать, "помимо прочего, долгосрочные пакеты оборонной помощи, поддержку в финансировании закупок вооружений, продолжение сотрудничества с Украиной по вопросам национального бюджета для финансирования вооруженных сил". Также Украине будут обеспечены "доступ к оборонным складам, которые могут обеспечить быструю дополнительную поддержку в случае будущего вооруженного нападения, а также предоставление практической и технической поддержки в строительстве оборонительных сооружений".
Как говорится в заявлении, страны "коалиции" провели "скоординированное военное планирование в рамках подготовки к мерам по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также к восстановлению вооруженных сил Украины".
"Эти элементы будут осуществляться под руководством европейских стран, с участием также неевропейских членов коалиции и при предложенной поддержке США", - говорится в тексте.
Сообщается, что страны коалиции также взяли на себя обязательство углубить долгосрочное сотрудничество в области обороны с Украиной.
"Мы договорились продолжать развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество в области обороны с Украиной, в частности: в сфере обучения, совместного оборонно-промышленного производства, в том числе с использованием соответствующих европейских инструментов, и сотрудничества в области разведки", - следует из декларации.
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.