МИД КНР призвал все страны соблюдать международное право и устав ООН

ПЕКИН, 6 янв - РИА Новости. Ни одна страна не может претендовать на роль международного судьи, все государства должны соблюдать международное право, основные цели и принципы Устава ООН, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя ситуацию вокруг США и Венесуэлы.