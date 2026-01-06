МИД КНР призвал все страны соблюдать международное право и устав ООН

ПЕКИН, 6 янв - РИА Новости. Ни одна страна не может претендовать на роль международного судьи, все государства должны соблюдать международное право, основные цели и принципы Устава ООН, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя ситуацию вокруг США и Венесуэлы.
"Китай последовательно выступает за то, что все страны должны уважать путь развития, самостоятельно выбранный народами других государств, а также соблюдать международное право, основные цели и принципы Устава ООН. Ведущую роль должны играть крупные государства, ни одна страна не может выступать в качестве международного полицейского и ни одна страна не может претендовать на роль международного судьи", - сказала Мао Нин.
Она добавила, что Китай выступает за всеобщую, комплексную, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию безопасности, уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран, серьезно воспринимает законную обеспокоенность всех стран в области безопасности и настаивает на мирном урегулировании разногласий и конфликтов между государствами посредством диалога и консультаций.
"Мы готовы совместно со всеми странами отстаивать авторитет международного права, противодействовать закону джунглей, противостоять вмешательству во внутренние дела и совместно защищать мир и стабильности во всем мире", - подчеркнула дипломат.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.