Хоккей
 
19:38 06.01.2026 (обновлено: 02:49 07.01.2026)
"Авангард" одержал победу над "Ак Барсом" в КХЛ
"Авангард" одержал победу над "Ак Барсом" в КХЛ
казань
Хоккей, Спорт, Казань, Дамир Шарипзянов, Авангард, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Авангард" одержал победу над "Ак Барсом" в КХЛ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). В составе "Авангарда" шайбы забросили Майкл Маклауд (41-я минута) и Дамир Шарипзянов (46). У "Ак Барса" отличился Владимир Алистров (43).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Ак Барс
1 : 2
Авангард
02:35 • Владимир Алистров
(Кирилл Семенов, Александр Хмелевский)
00:43 • Майкл Маклеод
(Джозеф Чеккони, Дамир Шарипзянов)
05:32 • Дамир Шарипзянов
(Майкл Маклеод, Джозеф Чеккони)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Авангард" (59 очков) занимает второе место в таблице Восточной конференции, где "Ак Барс" (58) идет третьим.
В следующем матче "Авангард" сыграет с магнитогорским "Металлургом" на льду соперника 8 января. "Ак Барс" в этот же день примет астанинский "Барыс".
В другом матче московский "Спартак" в гостях обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Эта встреча стала для Алексея Жамнова 200-й в качестве главного тренера "красно-белых". Также в рамках игрового дня нижегородское "Торпедо" на домашнем льду одолело "Барыс" - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
Хоккей
 
