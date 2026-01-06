Минское "Динамо" проиграло ЦСКА, Шипачев набрал 999-е очко в КХЛ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Тахир Мингачев (9-я минута), Павел Карнаухов (31), Алексей Чуркин (36) и Сергей Калинин (46). У "Динамо" отличились Сергей Кузнецов (29) и Алекс Лимож (30).
06 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
08:45 • Тахир Мингачев
(Владислав Провольнев, Ivan Patrikhayev)
10:59 • Павел Карнаухов
(Джереми Рой, Прохор Полтапов)
15:28 • Alexei Churkin
05:56 • Сергей Калинин
08:51 • Сергей Кузнецов
09:28 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Виталий Пинчук)
10:00 • Алекс Лимож
(Сам Анас)
Хоккеист "Динамо" Вадим Шипачев стал автором голевой передачи на Кузнецова. Российский форвард набрал 999-е очко в КХЛ. На 41-й минуте после просмотра видеоповтора был отменен гол Егора Борикова с передачи Шипачева из-за умышленной игры коньком.
Шипачев также стал первым игроком в истории КХЛ, который провел 1100 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф.
ЦСКА (50 очков) занимает шестое место в таблице Западной конференции, где "Динамо" (57) идет третьим.
В следующем матче ЦСКА примет "Шанхайских драконов" 9 января. "Динамо" днем раньше сыграет с череповецкой "Северсталью" на льду соперника.