Минское "Динамо" проиграло ЦСКА, Шипачев набрал 999-е очко в КХЛ - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Хоккей
 
19:31 06.01.2026 (обновлено: 20:00 06.01.2026)
Минское "Динамо" проиграло ЦСКА, Шипачев набрал 999-е очко в КХЛ
Минское "Динамо" проиграло ЦСКА, Шипачев набрал 999-е очко в КХЛ
Московский ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.01.2026
цска, динамо (минск), континентальная хоккейная лига (кхл), вадим шипачев
Хоккей, ЦСКА, Динамо (Минск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Вадим Шипачев

Минское "Динамо" проиграло ЦСКА, Шипачев набрал 999-е очко в КХЛ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Тахир Мингачев (9-я минута), Павел Карнаухов (31), Алексей Чуркин (36) и Сергей Калинин (46). У "Динамо" отличились Сергей Кузнецов (29) и Алекс Лимож (30).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
ЦСКА
4 : 2
Динамо Минск
08:45 • Тахир Мингачев
(Владислав Провольнев, Ivan Patrikhayev)
10:59 • Павел Карнаухов
(Джереми Рой, Прохор Полтапов)
15:28 • Alexei Churkin
(Павел Карнаухов)
05:56 • Сергей Калинин
(Тахир Мингачев)
08:51 • Сергей Кузнецов
(Вадим Шипачев, Сам Анас)
09:28 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Виталий Пинчук)
10:00 • Алекс Лимож
(Сам Анас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Хоккеист "Динамо" Вадим Шипачев стал автором голевой передачи на Кузнецова. Российский форвард набрал 999-е очко в КХЛ. На 41-й минуте после просмотра видеоповтора был отменен гол Егора Борикова с передачи Шипачева из-за умышленной игры коньком.
Шипачев также стал первым игроком в истории КХЛ, который провел 1100 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф.
ЦСКА (50 очков) занимает шестое место в таблице Западной конференции, где "Динамо" (57) идет третьим.
В следующем матче ЦСКА примет "Шанхайских драконов" 9 января. "Динамо" днем раньше сыграет с череповецкой "Северсталью" на льду соперника.
