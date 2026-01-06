Рейтинг@Mail.ru
Китай заявил о готовности защищать мир и стабильность в Латинской Америке - РИА Новости, 06.01.2026
11:17 06.01.2026
Китай заявил о готовности защищать мир и стабильность в Латинской Америке
Китай заявил о готовности защищать мир и стабильность в Латинской Америке
Китай заявил о готовности защищать мир и стабильность в Латинской Америке

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 6 янв – РИА Новости. Китай на фоне событий в Венесуэле готов защищать мир и стабильность в Латинской Америке и Карибском бассейне вместе со странами региона и международным сообществом, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Китай твердо поддерживает правительство и народ Венесуэлы в защите их суверенитета, безопасности, законных прав и интересов", - заявила Мао Нин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
Вчера, 08:00
Дипломат добавила, что Пекин также поддерживает страны региона в сохранении зоны мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.
"Китай готов сотрудничать со странами региона и международным сообществом для совместной защиты мира и стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне", - добавила она.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
МИД КНР обвинил США в подрыве стабильности международных отношений
Вчера, 10:58
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
США нарушили принцип невмешательства в дела других стран, заявили в КНР
5 января, 19:04
 
