Китай заявил о готовности защищать мир и стабильность в Латинской Америке

ПЕКИН, 6 янв – РИА Новости. Китай на фоне событий в Венесуэле готов защищать мир и стабильность в Латинской Америке и Карибском бассейне вместе со странами региона и международным сообществом, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.