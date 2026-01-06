Китай заявил о готовности защищать мир и стабильность в Латинской Америке

ПЕКИН, 6 янв – РИА Новости. Китай на фоне событий в Венесуэле готов защищать мир и стабильность в Латинской Америке и Карибском бассейне вместе со странами региона и международным сообществом, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Дипломат добавила, что Пекин также поддерживает страны региона в сохранении зоны мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.
"Китай готов сотрудничать со странами региона и международным сообществом для совместной защиты мира и стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне", - добавила она.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.