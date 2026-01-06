Врезал русскому и наконец-то забил: Овечкин грохнул новый рекорд

"Вашингтон" обыграл "Анахайм" в матче чемпионата НХЛ и одержал первую победу в 2026 году. Александр Овечкин прервал безголевую серию и грохнул очередной рекорд.

Клуб Овечкина теряет лидеров

Начало новой домашней серии сложилось для "Вашингтон Кэпиталз" весьма печально. Кроме того, что подопечные Спенсера Карбери потерпели поражение от одного из аутсайдеров сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), уступив "Чикаго Блэкхокс" в серии буллитов и недосчитавшись столь ценного и важного результативного балла для борьбы за место в плей-офф, "столичные" лишились своего лучшего игрока. Нет, не Александра Овечкина, который всегда стоит особняком для "Кэпиталз", а Тома Уилсона.

Канадский форвард в нынешнем сезоне играет результативнее всех игроков "Вашингтона" (42 очка в 41 матче), лидирует в команде по заброшенным шайбам (22 гола), чаще всех вступает в борьбу (110 силовых приемов) и в принципе оказывает огромное влияние на психологическое состояние всего коллектива. Одним словом — вовсю готовится перенять обязанности Александра Овечкина: россиянин в минувшие сутки отметил 16-летие со дня, когда его назначили капитаном столичного клуба, и проводит свой последний сезон по текущему контракту с "Кэпиталз". Весьма вероятно, что этот сезон в итоге и станет последним для 40-летнего россиянина в НХЛ.

В матче с "Чикаго" Том Уилсон, чуть ранее получивший вызов в сборную Канады для участие в Олимпиаде-2026, неудачно упал после силового приема и повредил ногу. До раздевалки форвард с трудом дохромал и досрочно завершил игру. На данный момент он имеет статус "со дня на день" в вопросе своего возвращения в играющий состав, но сегодняшнюю встречу с "Анахайм Дакс" он был вынужден пропустить. Не успел выздороветь до игры с "утками" и Алексей Протас: белорусский форвард получил травму в матче с "Оттавой Сенаторз" после столкновения с российским защитником Артемом Зубом и из-за травмы пропустил уже вторую встречу подряд. На матч против "Дакс" Спенсер Карбери был вынужден заявить всего 11 форвардов с тремя полноценными тройками нападения.

© Фото : Кадр из трансляции Александр Овечкин © Фото : Кадр из трансляции Александр Овечкин

Не обошелся без повреждений и Александр Овечкин, хотя сам россиянин не почувствовал никаких проблем со здоровьем. В матче с "Чикаго" он получил удар клюшкой по лицу от канадца Луиса Кревьера, после чего у капитана "Вашингтона" скололся зуб. Забавно, что поврежден был зуб, соседний от того, который Овечкин потерял еще много лет назад. Вдвойне забавно, что в следующей же игре — то есть в сегодняшней встрече с "Анахаймом — "Кэпиталз" разыграли среди болельщиков фигурку с изображением Александра Михайловича, которая представляет из себя футляр с зубной нитью. Нить, что естественно, вытаскивается из "пробела" на месте отсутствующего зуба у Овечкина. Эту акцию "Вашингтон" анонсировал еще в октябре, но несколько символично, что непосредственно перед ней лицо данной акции повредил еще один зуб.

Что касается встречи с "Анахаймом", то в этом соперничестве для "Кэпс" тоже имеется доля символизма. Во-первых, в ходе игры в Калифорнии "Вашингтон" лишился важного игрока: Райан Леонард сильно повредил руку после несколько грубого силового приема на грани фола от Джекоба Трубы и на продолжительный срок выбыл из состава. Недавно 20-летний форвард вернулся в обойму "Кэпиталз", а Спенсер Карбери отметил, что в ответной встрече с "Дакс" никакой месте Трубе не планировалось. Во-вторых, то поражение от "уток" (3:4 Б) послужило началом нового продолжительного спада у "Вашингтона". "Кэпс" с учетом того матча потерпели десять поражений в 14 играх и существенно утратили свои позиции как в Восточной конференции, так и в Столичном дивизионе. За этот отрезок подопечные Карбери выступили как один из худших клубов чемпионата как по числу заброшенных шайб (в среднем — 2,64 гола за игру), так и по числу пропущенных (3,36 гола за игру).

© Getty Images / G Fiume Александр Овечкин © Getty Images / G Fiume Александр Овечкин

Овечкин продолжает штамповать рекорды и бить оппонентов

Вследствие всех кадровых трудностей первую тройку нападения тренерский штаб "Вашингтона" составил из, разумеется, Александра Овечкина на правом краю атаки, Дилана Строума и Энтони Бовиллье. Но у их звена дела не пошли с самого начала матча. Например, на исходе первой минуты Овечкин неудачно сыграл в обороне и нарушил правила на игроке "Анахайма" Олен Целльвегер, за что был наказан малым штрафом за блокировку. С этим вердиктом судьи российский форвард был совсем не согласен и очень долго покидал площадку, активн спорив с рефери по пути на скамейку штрафников.

Звено Овечкина же было не площадке, когда "Анахайм" открыл счет. Сам Александр Михайлович отправился на смену, когда все тот же Целльвегер поймал шайбу на чужой синей линии, прошел до ворот и прострелил на открытого Криса Крайера, который без точно выстрелил по воротам из правого круга вбрасывания.

Пропущенная шайба моментально стала для "Вашингтона" звонком, чтобы встряхнуться. К этому по-особенному отнесся Брэндон Дьюхейм, который договорился с Джейкобом Трубой все-таки сбросить перчатки и сойтись в кулачном поединке. Несмотря на слова Карбери о том, что "Кэпиталз" не будут в этой встрече акцентировать внимание на инциденте, произошедшем в прошлом очном матче с "утками", команда все-таки заступилась за Леонарда и ответила обидчику своего товарища.

Этот жест был очень нужен "столичным", которые в последних матчах нуждались в дополнительных эмоциях. Именно после драки Дьюхейма с Трубой тройка Леонарда взбодрилась, обрела новую силу и устремилась уничтожить "Анахайм". Еще до конца первого периода партнеры Леонарда по звену Коннор Макмайкл и Джастин Сурдиф создали два гола за авторством последнего: Сурдифу в обоих эпизодах удались великолепные по точности и исполнению броски.

В начале второго периода голом отметился уже и сам Леонард, который не скрывал своей огромной радости. Все тот же 20-летний форвард "Вашингтона", участвующий в борьбе за "Колдер Трофи" в текущем сезоне, менее чем через две минуты после своей шайбы отметился и голевой передачей на Сурдифа, который оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ. К слову, Овечкин свой дебютный хет-трик в лиге исполнил также в матче против "Анахайма" — это случилось почти 20 лет назад, 13 января 2006 года.

Отличился против "Дакс" Александр Михайлович и сегодня. На протяжении всего сезона-2025/26 лучшему снайперу в истории чемпионатов НХЛ никак не удавалось попасть в ворота из своего любимого "офиса", что выглядело совершенно удивительно. Однако все серии имеют свойство заканчиваться. В том числе — неудачные. В середине второго периода, когда "Анахайм" откровенно сыпался и разваливался под натиском атаки "Вашингтона", Овечкин получил передачу от Мартина Фехервари и исполнил мощный кистевой бросок из левого круга вбрасывания. Бросок был настолько сильным, что шайба, влетев в сетку ворот Петера Мразека, мгновенно вылетела обратно в поле.

Овечкин благодаря этому голу провел свой 349-й матч в карьере на "Кэпитал Уан Арене" с заброшенной шайбой. Российский нападающий превзошел великого Горди Хоу по числу домашних матчей с голами в чемпионатах НХЛ и установил новый рекорд лиги. По количеству же самих шайб, заброшенных в домашних матчах, Овечкин (448 голов) занимает третье место в истории лиги. Выше россиянина по этому показателю только Уэйн Гретцки (492) и все тот же Горди Хоу (449).

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

При счете 5:1 в свою пользу "Вашингтон" несколько потерял концентрацию и дал "Анахайму" возможность вернуться в игру. Этим "Дакс" воспользовались. Сперва "утки" получили право на штрафной бросок, который не смог реализовать Райан Строум, следом Алекс Киллорн наказал "столичных" за грубейшую ошибку в обороне и неаккуратную игру у своих ворот, а затем отличился и Джейкоб Труба, удачно попавший броском от синей линии. "Кэпитаз" была необходима срочная встряска, чтобы не повторить историю матча в Оттаве и не упустить победу. Очень кстати был, например, фирменный силовой прием от Александра Овечкина, после которого российский защитник "Анахайма" Павел Минтюков рухнул на лед.

Но этого было мало. "Дакс" после выхода на третий период устроили настоящую осаду ворот "Вашингтона" и обрушили на Чарли Линдгрена град бросков. Только за первую половину периода "утки" лидировали по броскам в створ 10:1, из которых единственный выстрел у "Кэпиталз" последовал от Овечкина, опробовшего вышедшего на замену Лукаша Достала. Десятый же бросок от "Анахайма" оказался результативным: Беккетт Сеннеке быстрее всех среагировал на отскок в слоте и "прошил" Линдгрена, сократив отставание в счете до минимума.

Гости не сдавались и до последнего искали попытки отыграться, но Линдгрен отказался пропускать более. Наконец, на последних минутах Джон Карлсон и Александр Овечкин поочередно точно бросили по пустым воротам и установили окончательный счет — 7:4. "Вашингтон" добыл первую победу в новом году и фактически — благодаря первым шайбам Овечкина в 2026-м.

Первый гол россиянина в матче в итоге стал победным. По числу решающих шайб в чемпионатах НХЛ Александр Михайлович удерживает рекорд (140 победных голов). При этом российский голеадор повторил рекорд лиги по количеству победных голов с учетом игр плей-офф: теперь Овечкин делит лидерство с Яромиром Ягром по этому показателю (у обоих — по 151 шайбе). Второй же гол в матче стал для Овечкина 914-м в карьере в чемпионатах НХЛ и 991-м — с учетом плей-офф. До исторической тысячи — девять шайб!