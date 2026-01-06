Два гола Овечкина принесли "Вашингтону" первую победу в новом году

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 7:4 (2:1, 3:2, 2:1). В составе "Вашингтона" хет-трик оформил Джастин Сурдиф (16-я, 19-я и 28-я минуты), дублем отметился российский нападающий Александр Овечкин (29, 60), еще по шайбе забросили Райан Леонард (26) и Джон Карлсон. У гостей отличились Крис Крайдер (7), Алекс Киллорн (33), Джейкоб Труба (35) и Беккетт Сеннеке (50).

Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот и применил четыре силовых приема. 40-летний россиянин прервал личную безголевую серию, которая составила четыре матча. Форвард "Вашингтона" провел 349-й матч на домашней арене с заброшенной шайбой в чемпионатах НХЛ и превзошел по этому показателю Горди Хоу (348 домашних матчей с голами), установив новый рекорд лиги. Первый гол российского форварда в игре с "Анахаймом" стал решающим в матче. Овечкин обновил собственный рекорд в чемпионатах НХЛ по количеству победных голов (140).