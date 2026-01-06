Рейтинг@Mail.ru
Два гола Овечкина принесли "Вашингтону" первую победу в новом году
Хоккей
 
05:57 06.01.2026
Два гола Овечкина принесли "Вашингтону" первую победу в новом году
Два гола Овечкина принесли "Вашингтону" первую победу в новом году - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Два гола Овечкина принесли "Вашингтону" первую победу в новом году
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
анахайм дакс
александр овечкин
павел минтюков
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, анахайм дакс, александр овечкин, павел минтюков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Анахайм Дакс, Александр Овечкин, Павел Минтюков
Два гола Овечкина принесли "Вашингтону" первую победу в новом году

Два гола Овечкина принесли "Вашингтону" победу в матче НХЛ против "Анахайма"

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
7 : 4
Анахайм
15:56 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
18:58 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл)
25:54 • Ryan Leonard
(Джастин Сурдиф, Коннор Макмайкл)
27:30 • Джастин Сурдиф
(Ryan Leonard, Коннор Макмайкл)
28:52 • Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Джон Карлсон)
58:46 • Джон Карлсон
(Ник Дауд, Мартин Фехервари)
59:18 • Александр Овечкин
(Джастин Сурдиф)
06:33 • Крис Крайдер
(Олен Зеллвегер)
32:56 • Алекс Киллорн
(Росс Джонстон)
34:12 • Джейкоб Труба
(Трой Терри)
49:22 • Beckett Sennecke
(Каттер Готье, Джексон Лакомб)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 7:4 (2:1, 3:2, 2:1). В составе "Вашингтона" хет-трик оформил Джастин Сурдиф (16-я, 19-я и 28-я минуты), дублем отметился российский нападающий Александр Овечкин (29, 60), еще по шайбе забросили Райан Леонард (26) и Джон Карлсон. У гостей отличились Крис Крайдер (7), Алекс Киллорн (33), Джейкоб Труба (35) и Беккетт Сеннеке (50).
Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот и применил четыре силовых приема. 40-летний россиянин прервал личную безголевую серию, которая составила четыре матча. Форвард "Вашингтона" провел 349-й матч на домашней арене с заброшенной шайбой в чемпионатах НХЛ и превзошел по этому показателю Горди Хоу (348 домашних матчей с голами), установив новый рекорд лиги. Первый гол российского форварда в игре с "Анахаймом" стал решающим в матче. Овечкин обновил собственный рекорд в чемпионатах НХЛ по количеству победных голов (140).
Российский защитник "Анахайма" Павел Минтюков три раза бросил в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием.
"Вашингтон" одержал первую победу в 2026 году. "Анахайм" потерпел шестое поражение в чемпионате НХЛ подряд.
Овечкин забил 914-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Анахайм Дакс Александр Овечкин Павел Минтюков
 
