Овечкин забил 913-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 913-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
06 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
15:56 • Джастин Сурдиф
18:58 • Джастин Сурдиф
25:54 • Ryan Leonard
(Джастин Сурдиф, Коннор Макмайкл)
27:30 • Джастин Сурдиф
(Ryan Leonard, Коннор Макмайкл)
28:52 • Александр Овечкин
58:46 • Джон Карлсон
59:18 • Александр Овечкин
(Джастин Сурдиф)
06:33 • Крис Крайдер
(Олен Зеллвегер)
32:56 • Алекс Киллорн
34:12 • Джейкоб Труба
49:22 • Beckett Sennecke
(Каттер Готье, Джексон Лакомб)
Овечкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против "Анахайм Дакс".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Анахаймом" стала для него 913-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд
5 апреля 2025, 07:45