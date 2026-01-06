Рейтинг@Mail.ru
Овечкин забил 913-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
04:28 06.01.2026 (обновлено: 05:50 06.01.2026)
Овечкин забил 913-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 913-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 913-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин забил 913-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Овечкин забросил 913-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 913-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
7 : 4
Анахайм
15:56 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
18:58 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл)
25:54 • Ryan Leonard
(Джастин Сурдиф, Коннор Макмайкл)
27:30 • Джастин Сурдиф
(Ryan Leonard, Коннор Макмайкл)
28:52 • Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Джон Карлсон)
58:46 • Джон Карлсон
(Ник Дауд, Мартин Фехервари)
59:18 • Александр Овечкин
(Джастин Сурдиф)
06:33 • Крис Крайдер
(Олен Зеллвегер)
32:56 • Алекс Киллорн
(Росс Джонстон)
34:12 • Джейкоб Труба
(Трой Терри)
49:22 • Beckett Sennecke
(Каттер Готье, Джексон Лакомб)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Овечкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против "Анахайм Дакс".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Анахаймом" стала для него 913-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин на фотосессии с шайбой - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд
5 апреля 2025, 07:45
 
