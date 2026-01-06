Рейтинг@Mail.ru
Сальдо сообщил о попытке массовой атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 06.01.2026 (обновлено: 16:57 06.01.2026)
Сальдо сообщил о попытке массовой атаки беспилотников ВСУ
Сальдо сообщил о попытке массовой атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.01.2026
Сальдо сообщил о попытке массовой атаки беспилотников ВСУ
Украинские войска пытаются нанести массированный удар дронами по Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Сальдо сообщил о попытке массовой атаки беспилотников ВСУ

Сальдо: ВСУ пытаются атаковать Херсонскую область беспилотниками

Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Украинские войска пытаются нанести массированный удар дронами по Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«
"Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области", — написал он в Telegram-канале.
Владимир Сальдо
В Херсонской области задержали пытавшихся проникнуть в части, заявил Сальдо
3 января, 17:00
Все экстренные и коммунальные службы привели в готовность для оперативной ликвидации возможных последствий.
В регионе усилили меры безопасности после удара ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы.
Автомобиль детской скорой помощи
Ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах, госпитализировали в Москву
5 января, 09:54

Атака на Хорлы

В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Херсонской области, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Как заявил губернатор Владимир Сальдо, боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. По последним данным, погибли 29 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В четверг днем противник совершил еще одну атаку на регион. При ударе БПЛА по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
