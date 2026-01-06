Сальдо сообщил о попытке массовой атаки беспилотников ВСУ

Все экстренные и коммунальные службы привели в готовность для оперативной ликвидации возможных последствий.

В регионе усилили меры безопасности после удара ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы.

В четверг днем противник совершил еще одну атаку на регион. При ударе БПЛА по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.