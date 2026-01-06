Сальдо сообщил о попытке массовой атаки беспилотников ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Украинские войска пытаются нанести массированный удар дронами по Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«
"Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области", — написал он в Telegram-канале.
Все экстренные и коммунальные службы привели в готовность для оперативной ликвидации возможных последствий.
В регионе усилили меры безопасности после удара ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы.
Атака на Хорлы
В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Херсонской области, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Как заявил губернатор Владимир Сальдо, боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. По последним данным, погибли 29 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В четверг днем противник совершил еще одну атаку на регион. При ударе БПЛА по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.
