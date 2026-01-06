Стало известно, кто может получить "налоговый кешбэк" в 2026 году

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Налоговый кешбэк" с января будет доступен семьям с двумя родителями, которые совокупно получали в текущем году не более 106,4 тысячи рублей в месяц, рассчитало РИА Новости по открытым данным.

Федеральный прожиточный минимум по России в 2025 году составлял 17,7 тысячи рублей на душу населения, таким образом, если семья из четырех человек рассчитывает получить налоговую льготу, то среднедушевой доход на одного члена не должен быть выше 26,6 тысячи рублей.

В результате максимальные доходы семьи из четырех человек, которая может рассчитывать на налоговый кешбэк, должны составлять 106,4 тысячи рублей в месяц, или 1,28 миллиона в год до вычета налогов. При этом в неполных семьях с одним родителем и как минимум двумя детьми этот порог составит 79,8 тысячи рублей.

Со следующего года в рамках поддержки семей с детьми будет введена семейная налоговая выплата работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума.

Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Минфин сравнивал этот вид поддержки с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года.