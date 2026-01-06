Стало известно, кто может получить "налоговый кешбэк" в 2026 году

Рейтинг@Mail.ru
02:53 06.01.2026
"Налоговый кешбэк" с января будет доступен семьям с двумя родителями, которые совокупно получали в текущем году не более 106,4 тысячи рублей в месяц, рассчитало РИА Новости, 06.01.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
общество, россия, александр новак, министерство финансов рф (минфин россии), итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Александр Новак, Министерство финансов РФ (Минфин России), Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Налоговый кешбэк" с января будет доступен семьям с двумя родителями, которые совокупно получали в текущем году не более 106,4 тысячи рублей в месяц, рассчитало РИА Новости по открытым данным.
Федеральный прожиточный минимум по России в 2025 году составлял 17,7 тысячи рублей на душу населения, таким образом, если семья из четырех человек рассчитывает получить налоговую льготу, то среднедушевой доход на одного члена не должен быть выше 26,6 тысячи рублей.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В России предложили ввести "квартирный кешбэк" для молодых семей
7 марта 2025, 16:47
В результате максимальные доходы семьи из четырех человек, которая может рассчитывать на налоговый кешбэк, должны составлять 106,4 тысячи рублей в месяц, или 1,28 миллиона в год до вычета налогов. При этом в неполных семьях с одним родителем и как минимум двумя детьми этот порог составит 79,8 тысячи рублей.
Со следующего года в рамках поддержки семей с детьми будет введена семейная налоговая выплата работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума.
Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Минфин сравнивал этот вид поддержки с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года.
Вице-премьер РФ Александр Новак в начале декабря говорил, что семейную налоговую выплату со следующего года получат 4,2 миллиона российских семей, имеющих двух и более детей.
Люди гуляют по Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В России ввели семейную налоговую выплату для семей с двумя и более детьми
1 января, 01:04
 
ОбществоРоссияАлександр НовакМинистерство финансов РФ (Минфин России)Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
