В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 06.01.2026
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T09:18:00+03:00
2026-01-06T09:18:00+03:00
2026-01-06T09:19:00+03:00
