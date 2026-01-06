https://ria.ru/20260106/kazan-2066552508.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.01.2026
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
казань
нижнекамск
