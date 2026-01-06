Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке рассказали, как выросла панда Катюша - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:36 06.01.2026 (обновлено: 16:21 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/katjusha-2066592143.html
В Московском зоопарке рассказали, как выросла панда Катюша
В Московском зоопарке рассказали, как выросла панда Катюша - РИА Новости, 06.01.2026
В Московском зоопарке рассказали, как выросла панда Катюша
Панда Катюша из Московского зоопарка делает успехи на тренингах и весит уже более 80 килограммов, сообщает столичный зоосад. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T11:36:00+03:00
2026-01-06T16:21:00+03:00
хорошие новости
россия
панда катюша
московский зоопарк
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948060872_0:238:813:695_1920x0_80_0_0_a0ba40f2ef2cb93979b6b792c974f52f.jpg
https://ria.ru/20260104/panda-2066365134.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948060872_0:162:813:772_1920x0_80_0_0_5b8cff86623bee1e1c5f086aae80eeff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, панда катюша, московский зоопарк, москва, общество
Хорошие новости, Россия, Панда Катюша, Московский зоопарк, Москва, Общество
В Московском зоопарке рассказали, как выросла панда Катюша

Панда Катюша из Московского зоопарка весит более 80 кг и продолжает расти

© Фото : Светлана Акулова/TelegramПанда Катюша
Панда Катюша - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Светлана Акулова/Telegram
Панда Катюша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка делает успехи на тренингах и весит уже более 80 килограммов, сообщает столичный зоосад.
На видео, опубликованном в его Telegram-канале, демонстрируются успехи панды на тренингах. Юная Катюша послушно выполняет все задания специалистов, легко позволяя себя осматривать и получает в награду лакомства в виде нарезанной моркови и бамбукового стебля. В начале ролика панду взвешивают на специальных весах, и становится понятно, что ее масса составила 81,4 килограмма и по мере взросления еще будет увеличиваться.
"Наша красавица делает большие успехи на тренингах, и мы не можем не похвастаться ее достижениями. Пришло время поделиться свежим видео с занятия", — говорится в сообщении к видео.
В 2023 году панда Диндин из Московского зоопарка родила первого в истории России детеныша большой панды. Малышку назвали Катюшей.
Панда Катюше играет с санками из бамбука - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Панде Катюше подарили санки из бамбука
4 января, 16:48
 
Хорошие новостиРоссияПанда КатюшаМосковский зоопаркМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала