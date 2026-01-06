В Московском зоопарке рассказали, как выросла панда Катюша

На видео, опубликованном в его Telegram-канале, демонстрируются успехи панды на тренингах. Юная Катюша послушно выполняет все задания специалистов, легко позволяя себя осматривать и получает в награду лакомства в виде нарезанной моркови и бамбукового стебля. В начале ролика панду взвешивают на специальных весах, и становится понятно, что ее масса составила 81,4 килограмма и по мере взросления еще будет увеличиваться.