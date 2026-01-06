https://ria.ru/20260106/katjusha-2066592143.html
В Московском зоопарке рассказали, как выросла панда Катюша
В Московском зоопарке рассказали, как выросла панда Катюша - РИА Новости, 06.01.2026
В Московском зоопарке рассказали, как выросла панда Катюша
Панда Катюша из Московского зоопарка делает успехи на тренингах и весит уже более 80 килограммов, сообщает столичный зоосад. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06
2026-01-06T11:36:00+03:00
2026-01-06T16:21:00+03:00
В Московском зоопарке рассказали, как выросла панда Катюша
Панда Катюша из Московского зоопарка весит более 80 кг и продолжает расти
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Панда Катюша из Московского зоопарка делает успехи на тренингах и весит уже более 80 килограммов, сообщает
столичный зоосад.
На видео, опубликованном в его Telegram-канале, демонстрируются успехи панды на тренингах. Юная Катюша послушно выполняет все задания специалистов, легко позволяя себя осматривать и получает в награду лакомства в виде нарезанной моркови и бамбукового стебля. В начале ролика панду взвешивают на специальных весах, и становится понятно, что ее масса составила 81,4 килограмма и по мере взросления еще будет увеличиваться.
"Наша красавица делает большие успехи на тренингах, и мы не можем не похвастаться ее достижениями. Пришло время поделиться свежим видео с занятия", — говорится в сообщении к видео.
В 2023 году панда Диндин из Московского зоопарка родила первого в истории России детеныша большой панды. Малышку назвали Катюшей.