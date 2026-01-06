Рейтинг@Mail.ru
В Карелии три человека пострадали при опрокидывании судна
21:32 06.01.2026
В Карелии три человека пострадали при опрокидывании судна
В Карелии три человека пострадали при опрокидывании судна - РИА Новости, 06.01.2026
В Карелии три человека пострадали при опрокидывании судна
Трое человек пострадали при опрокидывании судна на воздушной подушке в Карелии, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 06.01.2026
В Карелии три человека пострадали при опрокидывании судна

В Карелии три человека пострадали при опрокидывании судна на воздушной подушке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Трое человек пострадали при опрокидывании судна на воздушной подушке в Карелии, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Карельская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства опрокидывания судна на воздушной подушке в акватории Онежского озера вблизи деревни Оятевщина. По предварительным данным, три человека направлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
Суд - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Пермском крае осудили мужчину, врезавшегося на лодке в судно с семьей
10 декабря 2025, 15:35
 
ПроисшествияРеспублика КарелияОнежское озероСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
