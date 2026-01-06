https://ria.ru/20260106/karelija-2066663707.html
В Карелии три человека пострадали при опрокидывании судна
В Карелии три человека пострадали при опрокидывании судна - РИА Новости, 06.01.2026
В Карелии три человека пострадали при опрокидывании судна
Трое человек пострадали при опрокидывании судна на воздушной подушке в Карелии, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T21:32:00+03:00
2026-01-06T21:32:00+03:00
2026-01-06T21:32:00+03:00
происшествия
республика карелия
онежское озеро
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_0:113:2962:1779_1920x0_80_0_0_22f6c7f33aef158ba47867f157edd59e.jpg
https://ria.ru/20251210/muzhchina-2061149540.html
республика карелия
онежское озеро
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_20eeb5e0c5d54409cd7c288f9e7fec29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика карелия, онежское озеро, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Республика Карелия, Онежское озеро, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Карелии три человека пострадали при опрокидывании судна
В Карелии три человека пострадали при опрокидывании судна на воздушной подушке