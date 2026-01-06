Ставка на Зеленского может отойти в Европе на второй план, считает Карасин

Рейтинг@Mail.ru
13:04 06.01.2026
Карасин: военная ставка на Зеленского может отойти в Европе на второй план

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Военная ставка на Владимира Зеленского может отойти в Европе на второй план, такое мнение выразил российский сенатор Григорий Карасин, комментируя операцию США в Венесуэле.
"Складывается впечатление, что параноидальная военно-политическая ставка на Зеленского может быстро отойти на второй план", - написал Карасин в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Депутат Госдумы назвал слова Зеленского о конфликте панической атакой
Вчера, 06:49
Сенатор отметил, что силовые действия США против независимой Венесуэлы должны быть однозначно осуждены.
По его словам, Вашингтон "инициативно изменил политический климат и настроения не только в западном полушарии, но и в Европе". Сенатор добавил, что первые эмоциональные заявления уже прозвучали, он считает, что это лишь начало - "в Лондоне, Берлине и Брюсселе задумались".
Карасин обратил внимание на то, что "подозрительно замолчали" словоохотливые обычно активисты "коалиции лающих".
"Среди них пролегла трещина в отношении логики дальнейших собственных действий. Особенно после замаха по Гренландии", - добавил он.
Фиона Хилл - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Экс-чиновница Белого дома сравнила действия США и России
Вчера, 07:42
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник во время заседания Совбеза ООН заявил, что Соединенные Штаты своей операцией в Венесуэле придали новый импульс неоколониализму, и Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать свои подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами. Он также отметил, что попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле от тех, кто требовал от других выполнения устава ООН, выглядят особо лицемерно. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье также отметил почти полную тишину со стороны "демократической Европы" на фоне происходящего в Венесуэле и назвал происходящее там "отличным примером миротворчества США". В публикации в соцсети X он также указал на то, что команда президента США Дональда Трампа действует жестко и цинично в продвижении интересов своей страны.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Белом доме заявили, что мир управляется силой и мощью
Вчера, 03:21
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроГригорий КарасинВладимир ЗеленскийООНЕвропа
 
 
