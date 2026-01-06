Рейтинг@Mail.ru
США не причастны к стрельбе в Каракасе, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:52 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/karakas-2066563026.html
США не причастны к стрельбе в Каракасе, пишут СМИ
США не причастны к стрельбе в Каракасе, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
США не причастны к стрельбе в Каракасе, пишут СМИ
США непричастны к стрельбе у президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальное лицо из Белого дома. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T05:52:00+03:00
2026-01-06T05:52:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba9bd132768a7cdc675b8b5e6db6fd45.jpg
https://ria.ru/20260106/karakas-2066560173.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce10391eca3c557e90abc67f7399fa52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, nbc, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, NBC, ООН, Удары США по Венесуэле
США не причастны к стрельбе в Каракасе, пишут СМИ

NBC: США не причастны к стрельбе у президентского дворца в Каракасе

© AP Photo / Matias DelacroixВид на центр Каракаса
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. США непричастны к стрельбе у президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальное лицо из Белого дома.
"Администрация пристально следит за сообщениями о стрельбе в Венесуэле. США не вовлечены (в происходящее - ред.)", - сообщил телеканалу неназванный чиновник из Белого дома.
Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Стрельба в Каракасе связана с дронами, сообщил источник
Вчера, 05:01
Ранее портал BNO News сообщил, что звуки стрельбы были слышны у президентского дворца в Каракасе. В свою очередь, радиостанция Caracol утверждала, что в столице Венесуэлы после активной стрельбы по беспилотникам в районе президентского дворца Мирафлорес началась эвакуация правительственных зданий. Корреспондент РИА Новости, побывавший позднее неподалеку от дворца, передавал, что стрельбы не слышно, в районе усилены меры безопасности: на улице, которая ведет к президентскому дворцу, установлены заграждения, при этом военной техники не видно.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампNBCООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала