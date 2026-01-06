США не причастны к стрельбе в Каракасе, пишут СМИ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. США непричастны к стрельбе у президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальное лицо из Белого дома.
Ранее портал BNO News сообщил, что звуки стрельбы были слышны у президентского дворца в Каракасе. В свою очередь, радиостанция Caracol утверждала, что в столице Венесуэлы после активной стрельбы по беспилотникам в районе президентского дворца Мирафлорес началась эвакуация правительственных зданий. Корреспондент РИА Новости, побывавший позднее неподалеку от дворца, передавал, что стрельбы не слышно, в районе усилены меры безопасности: на улице, которая ведет к президентскому дворцу, установлены заграждения, при этом военной техники не видно.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
