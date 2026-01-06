Стрельба в Каракасе связана с дронами, сообщил источник

КАРАКАС, 6 янв - РИА Новости. Инцидент со стрельбой у президентского дворца в Каракасе вызван незарегистрированными беспилотниками, речи о столкновении в столице Венесуэлы нет, сообщил источник в правительстве страны.

Ранее в соцсетях распространились видеозаписи автоматной стрельбы в районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе, а также кадры с бронетехникой и вооруженными людьми на улицах.