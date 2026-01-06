Рейтинг@Mail.ru
05:01 06.01.2026 (обновлено: 05:15 06.01.2026)
Стрельба в Каракасе связана с дронами, сообщил источник
Стрельба в Каракасе связана с дронами, сообщил источник
Стрельба в Каракасе связана с дронами, сообщил источник

© AP Photo / Cristian HernandezВоенные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла
Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 6 янв - РИА Новости. Инцидент со стрельбой у президентского дворца в Каракасе вызван незарегистрированными беспилотниками, речи о столкновении в столице Венесуэлы нет, сообщил источник в правительстве страны.
Ранее портал BNO News сообщил, что звуки стрельбы были слышны у президентского дворца. В свою очередь, радиостанция Caracol утверждала, что в столице Венесуэлы после активной стрельбы по беспилотникам в районе президентского дворца Мирафлорес началась эвакуация правительственных зданий. Корреспондент РИА Новости, побывавший позднее неподалеку от дворца, передавал, что стрельбы уже не слышно, в районе усилены меры безопасности: на улице, которая ведет к президентскому дворцу, установлены заграждения, при этом военной техники не видно.
Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Звуки пролетающих самолетов были слышны в венесуэльском Ла-Гуайре
Вчера, 04:35
"Произошедшее в центре Каракаса было вызвано беспилотниками, пролетавшими над районом без разрешения, и предупредительными выстрелами полиции. Конфронтации не было, вся страна находится в состоянии полного спокойствия", - заявил он.
Ранее в соцсетях распространились видеозаписи автоматной стрельбы в районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе, а также кадры с бронетехникой и вооруженными людьми на улицах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
