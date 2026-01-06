В данный момент в Каракасе не слышно стрельбы

КАРАКАС, 6 янв - РИА Новости. Стрельбы возле президентского дворца Мирафлорес в Каракасе, о которой ранее сообщали СМИ, сейчас не слышно, в районе усилены меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее портал BNO News сообщил, что звуки стрельбы были слышны у президентского дворца. В свою очередь, радиостанция Caracol утверждала, что в столице Венесуэлы после активной стрельбы по беспилотникам в районе президентского дворца Мирафлорес началась эвакуация правительственных зданий.

Как передает корреспондент РИА Новости, побывавший неподалеку от дворца, сейчас выстрелов не слышно, ситуация спокойная.

При этом приблизиться непосредственно ко дворцу не вышло - меры безопасности усилены, район оцеплен.