https://ria.ru/20260106/karakas-2066558560.html
В данный момент в Каракасе не слышно стрельбы
В данный момент в Каракасе не слышно стрельбы - РИА Новости, 06.01.2026
В данный момент в Каракасе не слышно стрельбы
Стрельбы возле президентского дворца Мирафлорес в Каракасе, о которой ранее сообщали СМИ, сейчас не слышно, в районе усилены меры безопасности, передает... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T04:33:00+03:00
2026-01-06T04:33:00+03:00
2026-01-06T06:03:00+03:00
каракас
в мире
удары сша по венесуэле
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba9bd132768a7cdc675b8b5e6db6fd45.jpg
https://ria.ru/20260106/venesuela-2066558658.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
каракас
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce10391eca3c557e90abc67f7399fa52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каракас, в мире, удары сша по венесуэле, венесуэла
Каракас, В мире, Удары США по Венесуэле, Венесуэла
В данный момент в Каракасе не слышно стрельбы
РИА Новости: в данный момент в Каракасе не слышно стрельбы у дворца Мирафлорес
КАРАКАС, 6 янв - РИА Новости. Стрельбы возле президентского дворца Мирафлорес в Каракасе, о которой ранее сообщали СМИ, сейчас не слышно, в районе усилены меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее портал BNO News сообщил, что звуки стрельбы были слышны у президентского дворца. В свою очередь, радиостанция Caracol утверждала, что в столице Венесуэлы
после активной стрельбы по беспилотникам в районе президентского дворца Мирафлорес началась эвакуация правительственных зданий.
Как передает корреспондент РИА Новости, побывавший неподалеку от дворца, сейчас выстрелов не слышно, ситуация спокойная.
При этом приблизиться непосредственно ко дворцу не вышло - меры безопасности усилены, район оцеплен.
На улице, которая ведет к президентскому дворцу, установлены заграждения, при этом военной техники не видно. Среди находящихся на улице людей панике нет.