Источник рассказал о ситуации в Каракасе
04:15 06.01.2026 (обновлено: 04:25 06.01.2026)
Источник рассказал о ситуации в Каракасе
каракас
удары сша по венесуэле
в мире
венесуэла
каракас, удары сша по венесуэле, в мире, венесуэла
Каракас, Удары США по Венесуэле, В мире, Венесуэла
Источник рассказал о ситуации в Каракасе

Франс Пресс: ситуация в Каракасе, где слышали звуки стрельбы, под контролем

© AP Photo / Cristian HernandezВоенные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла
Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ситуация в столице Венесуэлы Каракасе, где недавно слышали звуки стрельбы, находится под контролем, передает корреспондент агентства Франс Пресс Дэнни Кемп со ссылкой на источник, близкий к местным властям.
Ранее портал BNO News сообщал о том, что звуки стрельбы были слышны рядом с президентским дворцом в Каракасе.
"Ситуация находится под контролем", - написал корреспондент в соцсети X со ссылкой на источник, близкий к офису президента Венесуэлы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
