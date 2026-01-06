https://ria.ru/20260106/karakas-2066558008.html
Источник рассказал о ситуации в Каракасе
Источник рассказал о ситуации в Каракасе
Источник рассказал о ситуации в Каракасе
Ситуация в столице Венесуэлы Каракасе, где недавно слышали звуки стрельбы, находится под контролем, передает корреспондент агентства Франс Пресс Дэнни Кемп со... РИА Новости, 06.01.2026
Источник рассказал о ситуации в Каракасе
Франс Пресс: ситуация в Каракасе, где слышали звуки стрельбы, под контролем