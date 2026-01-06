Рейтинг@Mail.ru
04:10 06.01.2026 (обновлено: 06:04 06.01.2026)
в мире
каракас
удары сша по венесуэле
венесуэла
В Каракасе началась эвакуация из правительственных зданий, пишут СМИ

Caracol сообщает об эвакуации правительственных зданий после стрельбы в Каракасе

© AP Photo / Cristian HernandezОбстановка в центре Каракаса
Обстановка в центре Каракаса - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Обстановка в центре Каракаса. Архивное фото
МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. Эвакуация правительственных зданий началась в столице Венесуэлы Каракасе после активной стрельбы по беспилотникам в районе президентского дворца Мирафлорес, сообщила радиостанция Caracol.
"Источники Noticias Caracol сообщили, что в настоящее время проводится эвакуация министерств и правительственных зданий, расположенных в эпицентре столкновений (центр Каракаса). Предприятия и районы, находящиеся вблизи места перестрелки, закрыты из-за чрезвычайной ситуации, в результате чего покупатели и жители остаются заблокированными внутри до улучшения ситуации", - говорится в материале на сайте Caracol.
Вечером в понедельник жители столицы Венесуэлы сообщили о звуках автоматных очередей вблизи дворца Мирафлорес. Причины инцидента официально не назывались.
Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Источник рассказал о ситуации в Каракасе
Вчера, 04:15
По данным Caracol, над зданием дворца могли быть зафиксированы беспилотники, после чего началась стрельба, вызвавшая панику среди горожан. Информация о происхождении беспилотников и возможных пострадавших на данный момент отсутствует, официальные комментарии властей не поступали.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
