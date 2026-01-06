В Каракасе началась эвакуация из правительственных зданий, пишут СМИ

По данным Caracol, над зданием дворца могли быть зафиксированы беспилотники, после чего началась стрельба, вызвавшая панику среди горожан. Информация о происхождении беспилотников и возможных пострадавших на данный момент отсутствует, официальные комментарии властей не поступали.