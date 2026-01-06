Солодов объяснил ограничения мобильного интернета на Камчатке

"Решение об ограничениях мобильного интернета в субъектах, где расположены важные объекты министерства обороны, принято на федеральном уровне и продиктовано соображениями безопасности", — проинформировал глава региона в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с перебоями в работе сети.

Для минимизации неудобств губернатор поручил в течение суток проверить и при необходимости усилить сеть общественных точек доступа Wi-Fi, а также проработать с сотовыми операторами вопрос о скидках или перерасчете абонентской платы за дни неполного оказания услуг.