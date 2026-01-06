Рейтинг@Mail.ru
Солодов объяснил ограничения мобильного интернета на Камчатке - РИА Новости, 06.01.2026
13:12 06.01.2026
Солодов объяснил ограничения мобильного интернета на Камчатке
Ограничения мобильной связи на Камчатке вводятся по решению федерального центра в целях безопасности, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Новости
© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв – РИА Новости. Ограничения мобильной связи на Камчатке вводятся по решению федерального центра в целях безопасности, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Решение об ограничениях мобильного интернета в субъектах, где расположены важные объекты министерства обороны, принято на федеральном уровне и продиктовано соображениями безопасности", — проинформировал глава региона в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с перебоями в работе сети.
По его словам, ограничения действуют с 31 декабря в большей части Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и на отдельных территориях Елизовского округа. Солодов подчеркнул, что Камчатка является стратегически важным регионом, а угроза атак беспилотников актуальна не только для западных границ страны. Ограничения будут сняты, "как только позволят стратегическая и тактическая обстановка".
Для минимизации неудобств губернатор поручил в течение суток проверить и при необходимости усилить сеть общественных точек доступа Wi-Fi, а также проработать с сотовыми операторами вопрос о скидках или перерасчете абонентской платы за дни неполного оказания услуг.
Вид на Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Жителей Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета
31 декабря 2025, 08:32
31 декабря 2025, 08:32
 
