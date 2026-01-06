https://ria.ru/20260106/kaluga-2066651178.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.01.2026
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ведены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.01.2026
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов