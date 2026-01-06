Рейтинг@Mail.ru
В Японии шесть человек доставили в больницы после землетрясения
10:21 06.01.2026 (обновлено: 13:57 06.01.2026)
В Японии шесть человек доставили в больницы после землетрясения
В Японии шесть человек доставили в больницы после землетрясения
Шесть человек были доставлены в больницы после землетрясения в японской префектуре Симанэ с различными травмами.
В Японии шесть человек доставили в больницы после землетрясения

Шесть человек получили травмы при землетрясении в японской префектуре Симанэ

Обрушившаяся каменная стена после землетрясения в районе Хоуки, Япония
Обрушившаяся каменная стена после землетрясения в районе Хоуки, Япония - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / KYODO
Обрушившаяся каменная стена после землетрясения в районе Хоуки, Япония
ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. Шесть человек были доставлены в больницы после землетрясения в японской префектуре Симанэ с различными травмами.
Согласно данным пожарной охраны префектуры Симанэ, 4 человека были доставлены в больницы с травмами, полученными при падении во время землетрясения. Также пожарная охрана префектуры Хиросима зафиксировала два случая получения травм при землетрясении: один человек получил ожоги от пролившегося при землетрясении горячего масла, еще один человек получил травмы при падении.
Также сообщается о том, что в ряде районов возникли перебои с подачей воды, цифры уточняются. Есть сообщения о повреждении дорожного покрытия, крыш.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в японской префектуре Симанэ в 10.18 (4.18 мск). Угрозы цунами нет. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. За ним в течение 16 минут последовало еще три землетрясения в 10.24 (4.24), 10.28 (4.28 мск) и в 10.34 (4.34 мск). Их магнитуда составила соответственно 4,5, 5,1, 3,8.
Нештатных ситуаций на АЭС "Симанэ" к этому часу не зафиксировано, радиационный фон в норме. АЭС "Симанэ" располагается в административном центре префектуры городе Мацуэ.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что сразу же после землетрясения в канцелярии премьера был создан кризисный штаб, данные по пострадавшим и ущербу уточняются.
