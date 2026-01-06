В Японии за 16 минут произошло четыре землетрясения

ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. Четыре землетрясения произошли за 16 минут в японской префектуре Симанэ, подсчитало РИА Новости на основании данных главного метеорологического управления Японии.

Первое землетрясение магнитудой 6,2 произошло в японской префектуре Симанэ в 10.18 (4.18 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Угрозы цунами нет. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии

За ним последовало еще три землетрясения в 10.24 (4.24 мск), 10.28 (4.28 мск) и в 10.34 (4.34 мск). Их магнитуда составила соответственно 4,5, 5,1, 3,8.