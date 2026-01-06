https://ria.ru/20260106/japonija-2066560717.html
В Японии за 16 минут произошло четыре землетрясения
В Японии за 16 минут произошло четыре землетрясения - РИА Новости, 06.01.2026
В Японии за 16 минут произошло четыре землетрясения
Четыре землетрясения произошли за 16 минут в японской префектуре Симанэ, подсчитало РИА Новости на основании данных главного метеорологического управления
ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. Четыре землетрясения произошли за 16 минут в японской префектуре Симанэ, подсчитало РИА Новости на основании данных главного метеорологического управления Японии.
Первое землетрясение магнитудой 6,2 произошло в японской префектуре Симанэ
в 10.18 (4.18 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Угрозы цунами нет. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии
.
За ним последовало еще три землетрясения в 10.24 (4.24 мск), 10.28 (4.28 мск) и в 10.34 (4.34 мск). Их магнитуда составила соответственно 4,5, 5,1, 3,8.
Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.