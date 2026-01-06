Рейтинг@Mail.ru
Израиль и Сирия договорились о координации для деэскалации - РИА Новости, 06.01.2026
21:42 06.01.2026
Израиль и Сирия договорились о координации для деэскалации
Израиль и Сирия договорились о координации для деэскалации - РИА Новости, 06.01.2026
Израиль и Сирия договорились о координации для деэскалации
Израиль и Сирия по итогам трехсторонней встречи с США в Париже договорились о координации для деэскалации и обмена разведданными, следует из совместного... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T21:42:00+03:00
2026-01-06T21:42:00+03:00
в мире
сша
париж
израиль
сирия
сша
париж
израиль
сирия
в мире, сша, париж, израиль, сирия
В мире, США, Париж, Израиль, Сирия
Израиль и Сирия договорились о координации для деэскалации

Израиль и Сирия на встрече с США договорились о координации для деэскалации

Флаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Флаг Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Израиль и Сирия по итогам трехсторонней встречи с США в Париже договорились о координации для деэскалации и обмена разведданными, следует из совместного заявления стран.
"Обе стороны решили создать совместный механизм взаимодействия - специальную коммуникационную ячейку - для обеспечения немедленной и постоянной координации по обмену разведданными, для военной деэскалации, дипломатического и коммерческого взаимодействия под наблюдением США", - говорится в совместном заявлении, которое распространил государственный департамент Соединенных Штатов.
США приветствуют положительные шаги, достигнутые по итогам встречи в Париже, заявляют в госдепе.
30.12.2025
Израиль провоцирует Трампа и Эрдогана
Израиль провоцирует Трампа и Эрдогана
30 декабря 2025, 08:00
 
В миреСШАПарижИзраильСирия
 
 
