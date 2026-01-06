Израиль и Сирия договорились о координации для деэскалации

"Обе стороны решили создать совместный механизм взаимодействия - специальную коммуникационную ячейку - для обеспечения немедленной и постоянной координации по обмену разведданными, для военной деэскалации, дипломатического и коммерческого взаимодействия под наблюдением США", - говорится в совместном заявлении, которое распространил государственный департамент Соединенных Штатов.