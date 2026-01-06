Ситуация с протестами в Иране успокаивается, сообщили СМИ

ТЕГЕРАН, 6 янв - РИА Новости. Число протестов в Иране идёт на спад, количество беспорядков уменьшилось в три раза относительно первых дней, сообщает агентство Tasnim.
"Доклады корреспондентов Tasnim со всей страны говорят о том, что в течение последних двух-трех дней… (количество протестующих – ред.) на улицах уменьшалось, и (сейчас – ред.) ситуация развивается в сторону полного спокойствия. Число беспорядков и собраний относительно первых дней уменьшилось в три раза, а на тех разрозненных собраниях, которые все же происходят, можно явно наблюдать присутствие чрезвычайно малых антинародных обученных и грубо действующих групп", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, по состоянию на утро 6 января в ходе действий протестующих были ранены 568 сотрудников сил правопорядка и еще 66 сотрудников сил организации "Басидж", связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.