Россия призвала Запад вернуться к конструктивному взаимодействию с Ираном

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Западные государства саботируют процесс переговоров по иранской ядерной программе, Россия призывает их вернуться к конструктивному взаимодействию с Ираном по этому вопросу и готова оказать ИРИ содействие в сложившейся ситуации, заявил в интервью агентству ISNA посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 30 декабря 2025 года отметила, что РФ призывает "горячие головы" отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы. Как она добавила, Россия по-прежнему исходит из того, что единственно верный выбор - путь дипломатии и переговоров для выработки долгосрочных устойчивых решений по иранскому мирному атому с опорой на международное право и при должном учете законных интересов исламской республики.
"К сожалению, Запад последовательно саботирует переговорный процесс, предпринимая необоснованные агрессивные шаги в отношении Ирана, необоснованно обвиняя его в нарушении обязательств. Призываем западников вернуться к конструктивному взаимодействию с Ираном, отказавшись от давления на другие страны и международные организации", - сказал Дедов, слова которого привело агентство.
Посол напомнил, что российская сторона всегда выступала и продолжает выступать за дипломатическое урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы. По его словам, РФ готова оказать всестороннее содействие иранским коллегам в данном вопросе. Он также выразил надежду на возобновление полноформатных переговоров и договоренности, которые приведут к справедливому долгосрочному решению всех вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, объявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Иран после ударов сообщал, что намерен восстановить объекты, подвергшиеся ударам, и продолжить развитие ядерной отрасли, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций в исламской республике, при этом в Тегеране уточняли, что готовы пойти на шаги по выстраиванию доверия к иранской атомной отрасли в свете озабоченности Запада по поводу ядерной программы ИРИ.
