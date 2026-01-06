Рейтинг@Mail.ru
Россия призвала Запад вернуться к конструктивному взаимодействию с Ираном - РИА Новости, 06.01.2026
15:32 06.01.2026
Россия призвала Запад вернуться к конструктивному взаимодействию с Ираном
Россия призвала Запад вернуться к конструктивному взаимодействию с Ираном
в мире, иран, россия, тегеран (город), алексей дедов, мария захарова, дональд трамп
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Алексей Дедов, Мария Захарова, Дональд Трамп
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Западные государства саботируют процесс переговоров по иранской ядерной программе, Россия призывает их вернуться к конструктивному взаимодействию с Ираном по этому вопросу и готова оказать ИРИ содействие в сложившейся ситуации, заявил в интервью агентству ISNA посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 30 декабря 2025 года отметила, что РФ призывает "горячие головы" отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы. Как она добавила, Россия по-прежнему исходит из того, что единственно верный выбор - путь дипломатии и переговоров для выработки долгосрочных устойчивых решений по иранскому мирному атому с опорой на международное право и при должном учете законных интересов исламской республики.
Ульянов напомнил о праве Ирана на свою ядерную программу
23 декабря 2025, 02:56
Ульянов напомнил о праве Ирана на свою ядерную программу
23 декабря 2025, 02:56
"К сожалению, Запад последовательно саботирует переговорный процесс, предпринимая необоснованные агрессивные шаги в отношении Ирана, необоснованно обвиняя его в нарушении обязательств. Призываем западников вернуться к конструктивному взаимодействию с Ираном, отказавшись от давления на другие страны и международные организации", - сказал Дедов, слова которого привело агентство.
Посол напомнил, что российская сторона всегда выступала и продолжает выступать за дипломатическое урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы. По его словам, РФ готова оказать всестороннее содействие иранским коллегам в данном вопросе. Он также выразил надежду на возобновление полноформатных переговоров и договоренности, которые приведут к справедливому долгосрочному решению всех вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Иране заявили о наличии оружия, намного превосходящего ядерное
16 октября 2024, 16:48
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, объявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Иран после ударов сообщал, что намерен восстановить объекты, подвергшиеся ударам, и продолжить развитие ядерной отрасли, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций в исламской республике, при этом в Тегеране уточняли, что готовы пойти на шаги по выстраиванию доверия к иранской атомной отрасли в свете озабоченности Запада по поводу ядерной программы ИРИ.
МИД призвал отказаться от эскалации вокруг Ирана и его ядерной программы
30 декабря 2025, 21:30
МИД призвал отказаться от эскалации вокруг Ирана и его ядерной программы
30 декабря 2025, 21:30
 
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Алексей Дедов, Мария Захарова, Дональд Трамп
 
 
