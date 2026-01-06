Посол назвал якобы участие ИРИ в конфликте на Украине предлогом для Запада

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Обвинения Тегерана западными странами в якобы участии в украинском конфликте является только предлогом для принятия ими направленных против Ирана мер, реализуемых в стремлении ограничить суверенитет исламской республики, заявил в интервью агентству ISNA посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.
"Якобы участие Ирана в конфликте на Украине, что неоднократно опровергалось руководством наших стран, является лишь предлогом для принятия антииранских агрессивных шагов в стремлении ограничить его суверенитет и сотрудничество с Россией. Если бы не было украинской проблематики, то европейские страны со свойственной им циничностью нашли бы другие новые предлоги для деструктивных мер против иранских властей", - приводит агентство слова посла.
В январе 2024 года бывший на тот момент главой МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что иранская сторона никогда не поставляла России беспилотники, а также ракеты для использования на Украине.