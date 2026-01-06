Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал якобы участие ИРИ в конфликте на Украине предлогом для Запада - РИА Новости, 06.01.2026
15:11 06.01.2026
Посол назвал якобы участие ИРИ в конфликте на Украине предлогом для Запада
в мире
россия
тегеран (город)
иран
алексей дедов
хосейн амир абдоллахиан
россия
тегеран (город)
иран
в мире, россия, тегеран (город), иран, алексей дедов, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Россия, Тегеран (город), Иран, Алексей Дедов, Хосейн Амир Абдоллахиан
Посол назвал якобы участие ИРИ в конфликте на Украине предлогом для Запада

Посол Дедов: якобы участие Ирана в конфликте на Украине лишь предлог для Запада

© Фото предоставлено пресс-службой посольстваПосол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой посольства
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Обвинения Тегерана западными странами в якобы участии в украинском конфликте является только предлогом для принятия ими направленных против Ирана мер, реализуемых в стремлении ограничить суверенитет исламской республики, заявил в интервью агентству ISNA посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.
"Якобы участие Ирана в конфликте на Украине, что неоднократно опровергалось руководством наших стран, является лишь предлогом для принятия антииранских агрессивных шагов в стремлении ограничить его суверенитет и сотрудничество с Россией. Если бы не было украинской проблематики, то европейские страны со свойственной им циничностью нашли бы другие новые предлоги для деструктивных мер против иранских властей", - приводит агентство слова посла.
Страны Запада утверждали, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. И Тегеран, и Москва эти утверждения категорически отвергают и называют безосновательными.
В январе 2024 года бывший на тот момент главой МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что иранская сторона никогда не поставляла России беспилотники, а также ракеты для использования на Украине.
