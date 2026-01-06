Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии семь человек пострадали при взрыве газа в частном доме - РИА Новости, 06.01.2026
18:57 06.01.2026 (обновлено: 20:54 06.01.2026)
В Ингушетии семь человек пострадали при взрыве газа в частном доме
происшествия
республика ингушетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
В Ингушетии семь человек пострадали при взрыве газа в частном доме

В селе Сагопши в Ингушетии семь человек пострадали при взрыве газа в доме

© СУ СК России по Республике Ингушетия/Telegram Работа СК РФ на месте взрыва газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии
Работа СК РФ на месте взрыва газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© СУ СК России по Республике Ингушетия/Telegram
Работа СК РФ на месте взрыва газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии
НАЛЬЧИК, 6 янв — РИА Новости. Семь человек, в том числе ребенок, пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС России.
«

"В 17:47 мск поступило сообщение, что в сельском поселении Сагопши на улице Орджоникидзе, дом 33 произошел взрыв газо-воздушной смеси", — говорится в публикации.

Пожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
МВД назвало возможную причину взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
4 января, 16:46
Пострадавших доставили в Центральную районную больницу города Малгобек. Мужчина 1957 года рождения находится в реанимации с ожогами лица. Остальные, в том числе 13-летний мальчик, получили ушибы и порезы.
Региональная прокуратура начала проверку. Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются. При выявлении нарушения требований о безопасном использовании и содержании газового оборудования будут приняты исчерпывающие меры.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело.
Разрушения в многоквартирном доме в Твери - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
После взрыва газа в доме в Твери, где погиб человек, завели уголовное дело
Вчера, 13:59
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
