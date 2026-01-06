В Ингушетии семь человек пострадали при взрыве газа в частном доме

"В 17:47 мск поступило сообщение, что в сельском поселении Сагопши на улице Орджоникидзе, дом 33 произошел взрыв газо-воздушной смеси", — говорится в публикации.

Региональная прокуратура начала проверку. Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются. При выявлении нарушения требований о безопасном использовании и содержании газового оборудования будут приняты исчерпывающие меры.