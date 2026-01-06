Один из пострадавших при взрыве газа в Ингушетии находится в реанимации

НАЛЬЧИК, 6 янв - РИА Новости. Один из семи пострадавших при взрыве газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии находится в реанимации, сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по региону.

По данным регионального ГУ МЧС РФ , в 17.47 мск во вторник в селе Сагопши по улице Орджоникидзе произошел взрыв газо-воздушной смеси, в результате которого пострадали семь человек, в том числе ребенок. Их доставили в центральную районную больницу города Малгобек . СУ СК РФ по региону возбудило по данному факту уголовное дело по признакам статьи УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

"Один из пострадавших - мужчина 1957 года рождения - находится в реанимации с ожогами лица. Остальные пострадавшие, в том числе 13-летний мальчик, получили ушибы и порезы", - сказал собеседник агентства.