Один из пострадавших при взрыве газа в Ингушетии находится в реанимации
20:54 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/ingushetija-2066661404.html
Один из пострадавших при взрыве газа в Ингушетии находится в реанимации
Один из пострадавших при взрыве газа в Ингушетии находится в реанимации - РИА Новости, 06.01.2026
Один из пострадавших при взрыве газа в Ингушетии находится в реанимации
Один из семи пострадавших при взрыве газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии находится в реанимации, сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T20:54:00+03:00
2026-01-06T20:54:00+03:00
происшествия
россия
малгобекский район
республика ингушетия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20260104/postradavshin-2066331236.html
россия
малгобекский район
республика ингушетия
происшествия, россия, малгобекский район, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Малгобекский район, Республика Ингушетия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Один из пострадавших при взрыве газа в Ингушетии находится в реанимации

РИА Новости: один пострадавший при взрыве газа в Сагопши находится в реанимации

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 янв - РИА Новости. Один из семи пострадавших при взрыве газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии находится в реанимации, сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по региону.
По данным регионального ГУ МЧС РФ, в 17.47 мск во вторник в селе Сагопши по улице Орджоникидзе произошел взрыв газо-воздушной смеси, в результате которого пострадали семь человек, в том числе ребенок. Их доставили в центральную районную больницу города Малгобек. СУ СК РФ по региону возбудило по данному факту уголовное дело по признакам статьи УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
"Один из пострадавших - мужчина 1957 года рождения - находится в реанимации с ожогами лица. Остальные пострадавшие, в том числе 13-летний мальчик, получили ушибы и порезы", - сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах региона агентству уточнили, что взрыв произошел после проведения в доме похоронного обряда.
ПроисшествияРоссияМалгобекский районРеспублика ИнгушетияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
