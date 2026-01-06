https://ria.ru/20260106/ingushetija-2066661404.html
Один из пострадавших при взрыве газа в Ингушетии находится в реанимации
Один из пострадавших при взрыве газа в Ингушетии находится в реанимации - РИА Новости, 06.01.2026
Один из пострадавших при взрыве газа в Ингушетии находится в реанимации
Один из семи пострадавших при взрыве газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии находится в реанимации, сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T20:54:00+03:00
2026-01-06T20:54:00+03:00
2026-01-06T20:54:00+03:00
происшествия
россия
малгобекский район
республика ингушетия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20260104/postradavshin-2066331236.html
россия
малгобекский район
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, малгобекский район, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Малгобекский район, Республика Ингушетия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Один из пострадавших при взрыве газа в Ингушетии находится в реанимации
РИА Новости: один пострадавший при взрыве газа в Сагопши находится в реанимации