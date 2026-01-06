Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме
20:22 06.01.2026 (обновлено: 20:42 06.01.2026)
В Ингушетии возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме
В Ингушетии возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме - РИА Новости, 06.01.2026
В Ингушетии возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в частном доме в селе в Малгобекском районе, в результате которого пострадали семь... РИА Новости, 06.01.2026
происшествия
россия
республика ингушетия
малгобекский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика ингушетия
малгобекский район
происшествия, россия, республика ингушетия, малгобекский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Малгобекский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ингушетии возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме

СК возбудил дело после взрыва газа в частном доме в селе Сагопши в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 6 янв - РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в частном доме в селе в Малгобекском районе, в результате которого пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщило СУ СК РФ по региону.
По данным регионального ГУ МЧС РФ, в 17.47 мск во вторник в селе Сагопши по улице Орджоникидзе произошел взрыв газо-воздушной смеси, в результате которого пострадали семь человек, в том числе ребенок. Региональная прокуратура заявила, что организовала проверку.
"Следственным отделом по городу Малгобек следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По сведениям СУ СК, следователи произвели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Разрушения в многоквартирном доме в Твери - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
После взрыва газа в доме в Твери, где погиб человек, завели уголовное дело
Вчера, 13:59
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияМалгобекский районСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
