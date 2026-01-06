https://ria.ru/20260106/ingushetija-2066659663.html
В Ингушетии возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме
В Ингушетии возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме - РИА Новости, 06.01.2026
В Ингушетии возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в частном доме в селе в Малгобекском районе, в результате которого пострадали семь... РИА Новости, 06.01.2026
СК возбудил дело после взрыва газа в частном доме в селе Сагопши в Ингушетии