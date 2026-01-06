Что говорит наука об Иисусе Христе

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Лев Северинов. Для верующих вопрос о реальности Христа даже не стоит. Но в научной среде долгие десятилетия шли ожесточенные споры: жил ли он на самом деле, или это религиозный миф? И ученые пришли к неожиданному выводу.

Теория, которая царила много лет

Теория "мифологического Христа" господствовала почти век — особенно в СССР, где ее использовали для атеистической пропаганды.

В конце XIX столетия набрала силу гипотеза, согласно которой Христос — выдуманный персонаж. Аргументы казались убедительными. Евангелия, утверждали скептики, появились не раньше II века нашей эры — через сотню лет после описываемых событий. О самом Иисусе, кроме христианских текстов, никто не упоминает. Археология молчит: ни одного артефакта, связанного с ним или его учениками, не найдено.

Эта версия продержалась десятилетия. В Советском Союзе ее подхватили особенно активно — как главный козырь в борьбе с религией. Десятки ученых приводили факты, призванные доказать: основатель христианства — плод коллективного воображения.

Однако за последние полвека в археологии и текстологии совершили столько открытий, что сегодня большинство специалистов — даже далеких от религии — признают: Иисус из Назарета действительно существовал. Переломным моментом стала случайная находка в Иудейской пустыне.

Это перевернуло науку

Ноябрь 1946 года. Подросток Мухаммед эд-Дхиб вместе с братьями искал отбившуюся от стада овцу. Заглянул в пещеру — среди камней лежит кувшин. Внутри — куски истлевшего пергамента, которые рассыпаются, если взять их в руки.

Несколько месяцев дети обшаривали окрестные пещеры. Находили новые сосуды, относили родителям. Те продавали антикварам за копейки. В 1948-м ученые обратили внимание на странные рукописи.

Выяснилось: это тексты иудейской секты ессеев , о которой наука почти ничего не знала. Но главное — содержание поразительно напоминало Евангелия. Местами почти дословно повторяло их.

"Кумранские рукописи — подтверждение исторической достоверности той общины, из которой наверняка появился Иоанн Креститель. Скажем так, это бэкграунд, откуда выходит евангельская история. Раньше таких свидетельств не было", — отмечал религиовед Алексей Юдин.

Значит, евангельская среда — не выдумка позднейших авторов. Она действительно существовала в I веке.

Понтий Пилат, синагоги и дом с надписями

В 1961-м археологи раскопали каменную плиту с упоминанием Понтия Пилата — римского префекта Иудеи, который, согласно Евангелиям, приговорил Христа к распятию. До этого скептики утверждали: и Пилат, возможно, — литературный персонаж. Плита развеяла сомнения.

С тех пор Писание подтверждают регулярно. Например, археологи доказали: синагоги были и во времена Христа. Ранее считалось, что до II столетия их не строили, а евангелисты якобы упомянули эти подробности для правдоподобия.

Почему вещественных доказательств нет и не будет

Ни одного предмета, принадлежавшего непосредственно Христу, ученые не нашли. И вряд ли найдут. И понятно почему: как доказать, что конкретная вещь была именно его? Даже если обнаружат, скажем, сандалии I века из Назарета, кто подтвердит, что их носил распятый проповедник?

Поэтому специалисты работают с письменными источниками. Предпочтительнее нехристианские — ради объективности.

Но таких немного. Особо выделяют сочинения древнеиудейского историка Иосифа Флавия.

"Во-первых, он — современник тех событий. Его труды — "Иудейские древности" и "Иудейская война" — это фактически взгляд очевидца. Во-вторых, в "Иудейских древностях" есть конкретная ссылка на Христа и его учение", — поясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

Флавий был врагом христиан. Новую религию называл одной из "ересей иудаизма". Но при этом написал об Иисусе: "Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любили его, не прекращали этого и теперь".

Свидетельство человека, настроенного враждебно, особенно ценно: у него не было причин приукрашивать.

Другие авторы той эпохи упоминают основателя христианства вскользь. Что неудивительно: Иудея была глухой провинцией Римской империи. Античную элиту она мало интересовала.

Аргумент, который убеждает скептиков

Критики говорят: нельзя с уверенностью утверждать, что человек существовал, основываясь на нескольких строчках в текстах.

"Опора на точные данные — это, конечно, хорошо. Но и они могут меняться. Например, один астроном установил, что расстояние от Земли до некоей звезды — миллион световых лет. А спустя какое-то время другой астроном — с более точным телескопом — его опровергает. То же самое и в случае библейской археологии — мы видим, как данные в этой области постоянно меняются, дополняются, уточняются", — указывает иеромонах Макарий (Маркиш).

Парадокс, который работает

Историки обращают внимание на два факта, которые невозможно игнорировать. Первое письменное свидетельство о Христе появилось через 30-40 лет после его смерти. Для глухой римской провинции, где грамотных было немного, это феноменально быстро.

Речь о Евангелии от Марка — одном из четырех синоптических (признанных Церковью). Последние исследования показали: это текст примерно 50 года, то есть создан при жизни очевидцев событий. Остальные Евангелия — от Матфея, Луки и Иоанна — составлены чуть позже. Удивительно, но авторы работали независимо друг от друга. У каждого текста своя аудитория, они написаны на разных языках. А сведения об Иисусе в них совпадают.

"В идеале источники, сообщающие о человеке или событии, подтверждают информацию друг друга как минимум в главном, а то и в частностях. Если бы один древний источник называл Октавиана (Августа. — Прим. ред.) римским военачальником и императором, а другой — африканским крестьянином, который не выезжал за пределы своей деревушки, можно было бы догадаться, что кто-то что-то напутал. Но коль скоро многочисленные источники, почти современные Октавиану, считают его римским императором и приводят более или менее похожие данные, это можно считать надежным историческим свидетельством", — отмечал в своем труде американский исследователь Барт Эрман, один из самых авторитетных библеистов в мире.

Кроме того, по мнению Эрмана, был еще один источник — более ранний, чем все известные Евангелия. Его следы прослеживаются в документах первых христиан. Судя по стилю, его составили со слов очевидцев.