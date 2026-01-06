https://ria.ru/20260106/horvatija-2066675109.html
Хорватия не будет отправлять своих военных на Украину
Хорватия не будет отправлять своих военных на Украину
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Хорватия не будет отправлять своих военных на Украину в рамках инициативы "коалиции желающих". РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T23:47:00+03:00
2026-01-06T23:47:00+03:00
2026-01-06T23:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
хорватия
париж
андрей пленкович
кир стармер
эммануэль макрон
