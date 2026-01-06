Рейтинг@Mail.ru
Хорватия не будет отправлять своих военных на Украину - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:47 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/horvatija-2066675109.html
Хорватия не будет отправлять своих военных на Украину
Хорватия не будет отправлять своих военных на Украину - РИА Новости, 06.01.2026
Хорватия не будет отправлять своих военных на Украину
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Хорватия не будет отправлять своих военных на Украину в рамках инициативы "коалиции желающих". РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T23:47:00+03:00
2026-01-06T23:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
хорватия
париж
андрей пленкович
кир стармер
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94668/89/946688934_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_1944cecb14600cb51e967a9b77cddd43.jpg
https://ria.ru/20260106/merts-2066672755.html
украина
хорватия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94668/89/946688934_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_7197f53a8f0c058a060dcd6b955186ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, хорватия, париж, андрей пленкович, кир стармер, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хорватия, Париж, Андрей Пленкович, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
Хорватия не будет отправлять своих военных на Украину

Премьер Хорватии Пленкович заявил, что не будет отправлять военных на Украину

© РИА Новости / Николай СоколовФлаги ЕС и Хорватии
Флаги ЕС и Хорватии - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Николай Соколов
Флаги ЕС и Хорватии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Хорватия не будет отправлять своих военных на Украину в рамках инициативы "коалиции желающих".
"Мы подчеркнули, что хорватские солдаты не будут участвовать в многонациональных силах коалиции желающих на территории Украины после достижения прекращения огня и мирного соглашения", - написал Пленкович в соцсети Х.
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Мерц рассказал условия использования европейских сил на Украине
Вчера, 23:22
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХорватияПарижАндрей ПленковичКир СтармерЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала