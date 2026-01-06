Экс-чиновница Белого дома сравнила действия США и России

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл после американской атаки на Венесуэлу задалась вопросом о том, почему у Соединенных Штатов, но не у России, может быть право на действия в своем "заднем дворе".