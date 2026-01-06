Рейтинг@Mail.ru
Экс-чиновница Белого дома сравнила действия США и России
07:42 06.01.2026 (обновлено: 15:56 06.01.2026)
Экс-чиновница Белого дома сравнила действия США и России
Экс-чиновница Белого дома сравнила действия США и России - РИА Новости, 06.01.2026
Экс-чиновница Белого дома сравнила действия США и России
Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл после американской атаки на Венесуэлу задалась вопросом о том, почему у Соединенных... РИА Новости, 06.01.2026
РИА Новости
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Экс-чиновница Белого дома сравнила действия США и России

Экс-чиновница Хилл: если у США есть право на агрессию, то почему у России нет

© AP Photo / Anna MoneymakerФиона Хилл
Фиона Хилл - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Anna Moneymaker
Фиона Хилл. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл после американской атаки на Венесуэлу задалась вопросом о том, почему у Соединенных Штатов, но не у России, может быть право на действия в своем "заднем дворе".
"Если у нас есть право на агрессию на нашем заднем дворе, то почему нет у них?" — заявила в комментарии экс-чиновница и эксперт по России Хилл в аналитическом центре Brookings Institution изданию New York Times.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Ненавидят русских". В США раскрыли организаторов терактов в России
Вчера, 07:39
Ранее замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя операцию США в Венесуэле, заявил, что можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях, но реальный мир управляется силой и мощью.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в понедельник во время заседания Совбеза ООН заявил, что Соединенные Штаты своей операцией в Венесуэле придали новый импульс неоколониализму и Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать свои подлинные цели в Венесуэле, а именно — контроль над ресурсами. Он также отметил, что попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле от тех, кто требовал от других выполнения Устава ООН, выглядят особо лицемерно. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в воскресенье также отметил почти полную тишину со стороны "демократической Европы" на фоне происходящего в Венесуэле и назвал происходящее там "отличным примером миротворчества США". В публикации в соцсети X он также указал на то, что команда президента США Дональда Трампа действует жестко и цинично в продвижении интересов своей страны.
Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, Верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес, 5 января она официально принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Небензя после атаки США задался вопросом, разве к такому миру мы стремились
5 января, 20:21
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООН
 
 
