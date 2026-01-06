Рейтинг@Mail.ru
23:00 06.01.2026
Греция не будет размещать войска на Украине, сообщил источник
Греция не будет размещать войска на Украине, сообщил источник
в мире
украина
греция
кириакос мицотакис
евросоюз
в мире, украина, греция, кириакос мицотакис, евросоюз
В мире, Украина, Греция, Кириакос Мицотакис, Евросоюз
Флаг Греции. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Греция не будет участвовать в размещении европейских военных сил на Украине, однако не исключает, что предоставит ей помощь другого рода, сообщили журналистам во вторник источники в греческом правительстве.
"Греция не будет участвовать в европейских военных силах на территории Украины, как уже ясно дал понять премьер-министр (Кириакос Мицотакис - ред.). Вместе с тем не исключается оказание помощи другими способами вне Украины, в том числе в вопросах наблюдения за морем", - говорится в сообщении.
Как сообщили источники, в вопросе определения вида и объемов помощи будут соблюдены предусмотренные парламентские процедуры. На встрече Мицотакис также заявил о необходимости координации европейских позиций, чтобы ЕС имел четкую стратегию в переговорах с США и Россией.
