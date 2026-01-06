Рейтинг@Mail.ru
Вопрос о получении США Гренландии не исчезнет из повестки, пишет Reuters
23:48 06.01.2026 (обновлено: 23:54 06.01.2026)
Вопрос о получении США Гренландии не исчезнет из повестки, пишет Reuters
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Вопрос о приобретении США Гренландии не исчезнет из американской повестки вопреки возражениям лидеров НАТО, сообщает Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
"Вопрос о приобретении США Гренландии "не исчезнет", и (президент США Дональд - ред.) Трамп стремится к сделке, несмотря на возражения лидеров НАТО", — говорится в публикации.
Также отмечается, что Трамп обсуждает с советниками возможность покупки Гренландии у Дании или заключение соглашения о свободной ассоциации с островом.
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
США обсуждают варианты приобретения Гренландии, пишет Reuters
Вчера, 23:41
 
СШАГренландияНАТОВ миреДания
 
 
Заголовок открываемого материала