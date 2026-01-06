Рейтинг@Mail.ru
Европейские страны выпустили заявление из-за притязаний США на Гренландию
15:14 06.01.2026 (обновлено: 16:11 06.01.2026)
Европейские страны выпустили заявление из-за притязаний США на Гренландию
Европейские страны выпустили заявление из-за притязаний США на Гренландию
Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Дания выпустили заявление из-за притязаний США на Гренландию. РИА Новости, 06.01.2026
Европейские страны выпустили заявление из-за притязаний США на Гренландию

Европейские лидеры заявили, что принимать решения по Гренландии может только она

Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Дания выпустили заявление из-за притязаний США на Гренландию.
«
"Гренландия принадлежит своему народу, а решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, должны принимать только Дания и Гренландия, и только они", — говорится в релизе.
Премьер Гренландии ответил на притязания Трампа на остров
5 января, 11:56
Европейские лидеры также заявили, что безопасность в Арктике должна достигаться совместными усилиями и в соответствии с принципами Устава ООН, в том числе территориальной целостности и нерушимости границ.
В воскресенье президент Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что США нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности. За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Как пишет Economist, США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации. Издание отметило, что подобные договоры дают преимущество в виде беспошлинной торговли и позволяют американским ВС свободно действовать в странах-участницах.
Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью Датского королевства, но в 2009-м получила право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.

Конгрессмены обвинили Вашингтон в бряцании оружием из-за Гренландии
Вчера, 11:10
 
