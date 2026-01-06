Европейские страны выпустили заявление из-за притязаний США на Гренландию

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Дания Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Дания выпустили заявление из-за притязаний США на Гренландию.

« "Гренландия принадлежит своему народу, а решения по вопросам, касающимся Дании Гренландии , должны принимать только Дания и Гренландия, и только они", — говорится в релизе.

Европейские лидеры также заявили, что безопасность в Арктике должна достигаться совместными усилиями и в соответствии с принципами Устава ООН, в том числе территориальной целостности и нерушимости границ.

В воскресенье президент Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что США нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности. За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".

В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.

Как пишет Economist, США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации. Издание отметило, что подобные договоры дают преимущество в виде беспошлинной торговли и позволяют американским ВС свободно действовать в странах-участницах.

Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.