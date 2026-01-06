Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат призвала страны ЕС вызвать послов США из-за слов о Гренландии
06.01.2026
Евродепутат призвала страны ЕС вызвать послов США из-за слов о Гренландии
Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала все страны ЕС, входящие в НАТО, вызвать послов США и таким РИА Новости, 06.01.2026
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала все страны ЕС, входящие в НАТО, вызвать послов США и таким образом консолидировано указать Вашингтону на недопустимость сценария по силовому захвату Гренландии.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Премьер Гренландии ответил на притязания Трампа на остров
5 января, 11:56
"Если вы спросите меня, то я скажу, что пришло время каждой европейской стране, входящей в НАТО, вызвать посла США и сказать: "Ребята, так не пойдет", - заявила Штрак-Циммерман в интервью телеканалу ZDF.
По ее мнению, такой шаг "ясно покажет США, что Европа не будет стоять в стороне", наблюдая за тем, как США "захватывают Гренландию".
При этом Штрак-Циммерман считает реальным силовой сценарий США в отношении Гренландии. "Этот невообразимый сценарий, к сожалению, действительно возможен", - добавила она.
В этой связи депутат высказала мнение, что нападение США на Гренландию будет означать конец НАТО. "Если Соединенные Штаты, будучи партнером по НАТО, нападут на своего собственного партнера, то Трамп разрушит НАТО", - сказала Штрак-Циммерман.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Нидерландах рассказали, кто должен принимать решение о будущем Гренландии
Вчера, 13:09
При этом она признала, что европейские страны не могут оказать влияние на Трампа. "Трамп не воспринимает нас (европейские страны - ред.) всерьез", - считает евродепутат.
По ее словам, американский президент считает Европу слабой и будет в этом убеждаться до тех пор, пока та не займет "четкую позицию".
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Здание Капитолия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Конгрессмены обвинили Вашингтон в бряцании оружием из-за Гренландии
Вчера, 11:10
 
