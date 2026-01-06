Евродепутат призвала страны ЕС вызвать послов США из-за слов о Гренландии

БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала все страны ЕС, входящие в НАТО, вызвать послов США и таким образом консолидировано указать Вашингтону на недопустимость сценария по силовому захвату Гренландии.

"Если вы спросите меня, то я скажу, что пришло время каждой европейской стране, входящей в НАТО , вызвать посла США и сказать: "Ребята, так не пойдет", - заявила Штрак-Циммерман в интервью телеканалу ZDF.

По ее мнению, такой шаг "ясно покажет США, что Европа не будет стоять в стороне", наблюдая за тем, как США "захватывают Гренландию".

При этом Штрак-Циммерман считает реальным силовой сценарий США в отношении Гренландии. "Этот невообразимый сценарий, к сожалению, действительно возможен", - добавила она.

В этой связи депутат высказала мнение, что нападение США на Гренландию будет означать конец НАТО. "Если Соединенные Штаты, будучи партнером по НАТО, нападут на своего собственного партнера, то Трамп разрушит НАТО", - сказала Штрак-Циммерман.

При этом она признала, что европейские страны не могут оказать влияние на Трампа. "Трамп не воспринимает нас (европейские страны - ред.) всерьез", - считает евродепутат.

По ее словам, американский президент считает Европу слабой и будет в этом убеждаться до тех пор, пока та не займет "четкую позицию".

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.