В Нидерландах рассказали, кто должен принимать решение о будущем Гренландии
13:09 06.01.2026
В Нидерландах рассказали, кто должен принимать решение о будущем Гренландии
В Нидерландах рассказали, кто должен принимать решение о будущем Гренландии
Решение о будущем Гренландии должны принимать Гренландия и Дания, Нидерланды поддерживают их в этом, заявил глава МИД королевства Давид ван Вил на фоне угроза... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T13:09:00+03:00
2026-01-06T13:09:00+03:00
в мире
гренландия
дания
нидерланды
сша
гренландия
дания
нидерланды
сша
в мире, гренландия, дания, нидерланды, сша
В мире, Гренландия, Дания, Нидерланды, США
В Нидерландах рассказали, кто должен принимать решение о будущем Гренландии

Ван Вил: решение о будущем Гренландии должны принимать сам остров и Дания

ГААГА, 6 янв - РИА Новости. Решение о будущем Гренландии должны принимать Гренландия и Дания, Нидерланды поддерживают их в этом, заявил глава МИД королевства Давид ван Вил на фоне угроза американского президента Дональда Трампа.
"Гренландия играет ключевую роль в обеспечении безопасности в Арктике... Что касается будущего Гренландии, то решение должны принять Дания и Гренландия. Нидерланды всецело поддерживают наших датских друзей", - написал министр в соцсети Х во вторник.
Он также отметил, что Нидерланды поощряют диалог и сотрудничество между союзниками по НАТО для дальнейшего укрепления нашей безопасности в этом регионе.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
Трамп и ранее неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
