Конгрессмены обвинили Вашингтон в бряцании оружием из-за Гренландии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Перспектива аннексии Гренландии подрывает военное сотрудничество между Вашингтоном и Копенгагеном, выразили мнение конгрессмены Стени Хойер и Блейк Мур.
"Бряцание оружием по поводу аннексии Гренландии создает ненужную опасность. Королевство Дания — союзник по НАТО и один из ближайших партнеров Америки. Нападение на Гренландию — крайне важную часть этого альянса — увы, было бы нападением на НАТО", — говорится в совместном заявлении законодателей, опубликованном на сайте Хойера.
По их мнению, Дания осознает важность острова для безопасности обеих стран в Арктическом регионе. При этом Копенгаген уже многие десятилетия сотрудничает с Вашингтоном, соглашаясь на все требования по увеличению военного присутствия и повышая расходы на оборону до 3,3% ВВП.
"Если наш посыл — это "нам нужна Гренландия", то на самом деле у нас уже есть доступ ко всему, что нам могло бы понадобиться от Гренландии. Если мы хотим разместить больше сил в Гренландии или создать дополнительную инфраструктуру по противоракетной обороне, то Дания уже дала нам на это разрешение. Наш союзник всегда шел нам навстречу. Угрозы аннексировать Гренландию напрасно подрывают это сотрудничество ни за что", — указано в публикации.
Согласно заявлению, Хойер и Блейк — сопредседатели межпартийной фракции конгресса "Друзья Дании".
В воскресенье президент Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что США нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности. За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".
В ответ посол Данни в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью Датского королевства, но в 2009-м получила право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.