Рейтинг@Mail.ru
Белый дом усомнился в законности датского контроля над Гренландией - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 06.01.2026 (обновлено: 03:43 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/grenlandiya-2066555415.html
Белый дом усомнился в законности датского контроля над Гренландией
Белый дом усомнился в законности датского контроля над Гренландией - РИА Новости, 06.01.2026
Белый дом усомнился в законности датского контроля над Гренландией
Правомочность контроля Дании над Гренландией сомнительна, заявил замглавы администрации США Стивен Миллер. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T03:29:00+03:00
2026-01-06T03:43:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
стивен миллер
нато
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995962557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b73bade078c28804dcddc7066286134b.jpg
https://ria.ru/20251225/ssha-2064707650.html
https://ria.ru/20260106/ssha-2066551828.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995962557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9820d08a7b70dccbc725f98526d0af68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, стивен миллер, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Стивен Миллер, НАТО, Удары США по Венесуэле
Белый дом усомнился в законности датского контроля над Гренландией

Стивен Миллер поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Остров Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Правомочность контроля Дании над Гренландией сомнительна, заявил замглавы администрации США Стивен Миллер.
"Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Грендандией? На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано то, что Грендандия — это колония Дании? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США", — сказал он в интервью CNN.
Копенгаген, Дания - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Датский депутат пошутил, что Копенгаген скоро начнет скупать штаты США
25 декабря 2025, 18:51
После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер предположил, что такие меры не понадобились бы, поскольку его населяют 30 тысяч человек.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания — близкий союзник США. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты свободного мира. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Politico: США будут контролировать Гренландию уже к июлю
02:31
 
В миреГренландияДанияСШАСтивен МиллерНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала