Белый дом усомнился в законности датского контроля над Гренландией

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Правомочность контроля Дании над Гренландией сомнительна, заявил замглавы администрации США Стивен Миллер.
"Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Грендандией? На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано то, что Грендандия — это колония Дании? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США", — сказал он в интервью CNN.
После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер предположил, что такие меры не понадобились бы, поскольку его населяют 30 тысяч человек.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания — близкий союзник США. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты свободного мира. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над этой территорией.