Канцлер Германии заявил, что Гренландия принадлежит населяющему ее народу

"Безопасность в Арктике остается важным приоритетом для Европы. Мы едины в том, что Дания, включая Гренландию, является частью НАТО. Безопасность Арктики должна обеспечиваться совместно с партнерами по НАТО, включая США", - заключил Мерц.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский президент отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.