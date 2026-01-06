Рейтинг@Mail.ru
Канцлер Германии заявил, что Гренландия принадлежит населяющему ее народу - РИА Новости, 06.01.2026
16:14 06.01.2026
Канцлер Германии заявил, что Гренландия принадлежит населяющему ее народу
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии заявил, что она принадлежит населяющему ее народу. РИА Новости, 06.01.2026
Канцлер Германии заявил, что Гренландия принадлежит населяющему ее народу

Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии заявил, что она принадлежит населяющему ее народу.
Как после операции в отношении Венесуэлы объявил в интервью журналу Atlantic 4 января Трамп, США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. В тот же день премьер Дании Метте Фредериксен призвала американского лидера прекратить угрозы о присоединении острова к Штатам.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Премьер Гренландии ответил на притязания Трампа на остров
5 января, 11:56
"Гренландия принадлежит ее народу", - написал Мерц в своем аккаунте в соцсети Х.
Кроме того, канцлер отметил, что Европа заинтересована в обеспечении безопасности в Арктике, и призвал поддерживать ее силами НАТО совместно с США.
"Безопасность в Арктике остается важным приоритетом для Европы. Мы едины в том, что Дания, включая Гренландию, является частью НАТО. Безопасность Арктики должна обеспечиваться совместно с партнерами по НАТО, включая США", - заключил Мерц.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания. Гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Премьер Гренландии заявил, что остров не захватить за ночь, пишет Reuters
5 января, 23:38
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский президент отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Европейские страны выпустили заявление из-за притязаний США на Гренландию
Вчера, 15:14
 
В миреГренландияДанияСШАФридрих МерцДональд ТрампМетте ФредериксенНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
