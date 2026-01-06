Рейтинг@Mail.ru
11:58 06.01.2026
В Госдуме предложили ввести бесплатную медиацию при разводе
общество, ярослав нилов, госдума рф, россия
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Россия
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил провести предварительный эксперимент по введению бесплатной, добровольной медиации при разводе с гибким графиком.
Правительство России подготовит предложения об обязательном досудебном урегулировании семейных споров с применением медиации, следует из плана мероприятий в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Депутат Госдумы Буцкая призвала ввести медиацию при разводе семей с детьми
12 октября 2025, 15:10
"Надо начать с эксперимента, создать максимально комфортные условия, чтобы граждане такой возможности сумели воспользоваться при желании сохранить семью", - сказал Нилов РИА Новости.
Он уточнил, что эксперимент должен быть бесплатным, добровольным, с гибким удобным графиком и с оценкой итогов. "После чего принимать решение о дальнейшем масштабировании или корректировке программы медиации", - добавил глава думского комитета.
Нилов рассказал, что ранее он присутствовал на съезде медиаторов, встречался с организацией, которая объединяет профессиональных медиаторов. По его словам, на съезде медиаторы делились своим опытом, практикой и социально полезными кейсами.
"И в целом, если есть социально положительный эффект, конечно, это надо брать на вооружение. Но ни в коем случае это не должно быть обязательным, это не должно бить по кошельку граждан, это не должно проводиться для галочки, лишь бы сделать и пойти разводиться. Если семья эмоционально находится на грани, то и медиатор явно не поможет, если сами члены семьи этого не хотят. Поэтому загонять и требовать точно в этом случае нельзя. Нужно предложить, дать возможность поговорить. Все должно быть добровольно, очень гибко, мягко, корректно, ненавязчиво. И главное, что бесплатно", - считает политик.
Подписание документов при разводе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В России предложили запретить разводы без консультации с психологом
17 ноября 2025, 13:23
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФРоссия
 
 
