В Госдуме предложили ввести бесплатную медиацию при разводе

"И в целом, если есть социально положительный эффект, конечно, это надо брать на вооружение. Но ни в коем случае это не должно быть обязательным, это не должно бить по кошельку граждан, это не должно проводиться для галочки, лишь бы сделать и пойти разводиться. Если семья эмоционально находится на грани, то и медиатор явно не поможет, если сами члены семьи этого не хотят. Поэтому загонять и требовать точно в этом случае нельзя. Нужно предложить, дать возможность поговорить. Все должно быть добровольно, очень гибко, мягко, корректно, ненавязчиво. И главное, что бесплатно", - считает политик.