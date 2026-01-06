Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы назвал слова Зеленского о конфликте панической атакой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 06.01.2026
Депутат Госдумы назвал слова Зеленского о конфликте панической атакой
Депутат Госдумы назвал слова Зеленского о конфликте панической атакой
Заявление Владимира Зеленского о готовности к двум вариантам развития событий конфликта на Украине является следствием панической атаки, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2026
украина
сша
Депутат Госдумы назвал слова Зеленского о конфликте панической атакой

РИА Новости: Шеремет назвал слова Зеленского о конфликте панической атакой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовности к двум вариантам развития событий конфликта на Украине является следствием панической атаки, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы готова как к дипломатии, так и к "продолжению активной обороны".
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после российских ударов
5 января, 17:25
"У Зеленского начались очередные панические атаки на фоне ухудшающей для украинских неонацистов обстановки на фронте и коррупционных злодеяний, совершенных им за время нахождения у власти. О чём очень хорошо известно в США. Отсюда путаные заявления о конфликте на Украине и срочные смещения и перестановки в офисе украинского диктатора, всё чаще переходящего в мстительные террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский сознательно спекулирует на теме новых мирных инициатив, чтобы выиграть хоть немного времени для передышки и торгов в попытке удержать власть.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
