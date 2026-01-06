Депутат Госдумы назвал слова Зеленского о конфликте панической атакой

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовности к двум вариантам развития событий конфликта на Украине является следствием панической атаки, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, Зеленский сознательно спекулирует на теме новых мирных инициатив, чтобы выиграть хоть немного времени для передышки и торгов в попытке удержать власть.