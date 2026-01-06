СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовности к двум вариантам развития событий конфликта на Украине является следствием панической атаки, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"У Зеленского начались очередные панические атаки на фоне ухудшающей для украинских неонацистов обстановки на фронте и коррупционных злодеяний, совершенных им за время нахождения у власти. О чём очень хорошо известно в США. Отсюда путаные заявления о конфликте на Украине и срочные смещения и перестановки в офисе украинского диктатора, всё чаще переходящего в мстительные террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский сознательно спекулирует на теме новых мирных инициатив, чтобы выиграть хоть немного времени для передышки и торгов в попытке удержать власть.
