Глава МИД Британии не стала осуждать удары США по Венесуэле

ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в своем первом заявлении о событиях в Венесуэле не стала осуждать удары США и захват президента страны Николаса Мадуро, но отметила, что подняла вопрос международного права в переговорах с госсекретарем США Марко Рубио.