00:03 06.01.2026
Глава МИД Британии не стала осуждать удары США по Венесуэле
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
марко рубио
дональд трамп
оон
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, марко рубио, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Марко Рубио, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в своем первом заявлении о событиях в Венесуэле не стала осуждать удары США и захват президента страны Николаса Мадуро, но отметила, что подняла вопрос международного права в переговорах с госсекретарем США Марко Рубио.
"В ходе переговоров с госсекретарем Рубио я подчеркнула важность соблюдения международного права, и мы продолжим призывать всех партнеров делать это на каждом этапе. Разумеется, США должны обосновать законность своих действий, и сегодня днем (в понедельник - ред.) Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию в Венесуэле. Эти вопросы будут и дальше обсуждаться на международном уровне" - заявила Купер в ходе выступления в британском парламенте.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Луна призвала пройти детектор лжи тех, кто видел план операции в Венесуэле
Вчера, 20:29
После выступления министра ряд депутатов от правящей Лейбористской партии заявили, что действия США являются явным нарушением международного права и ставят под угрозу другие страны. Некоторые депутаты назвали американского лидера Дональда Трампа "гангстером" и обвинили британского премьер-министра Кира Стармера в том, что он "позорным образом" не справился с ситуацией.
В субботу, 3 января, Стармер не стал осуждать действия США, заявив при этом, что Лондон привержен соблюдению международного права и не принимал участия в ударах по Венесуэле.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Участники митинга в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Агрессия против Венесуэлы не имеет оправданий, заявил Салабата
Вчера, 18:41
 
