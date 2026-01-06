Мерц считает критической ситуацию в немецкой экономике, пишут СМИ

БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает критической ситуацию в немецкой экономике и ожидает, что наступивший год будет "очень сложным", сообщает журнал Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо канцлера своим партнерам в правительстве из правящей коалиции.

В письме канцлер расставляет приоритеты и формулирует задачи, стоящие перед правительством ФРГ на ближайший год.

"По мнению канцлера, за время работы нынешнего правительства были достигнуты определенные успехи, например, скорректирован курс в миграционной политике, что уже приносит положительные результаты. Однако, по словам Мерца, положение немецкой экономики остается критическим: производительность слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки - слишком высокие", - излагает содержание письма Spiegel.

В этой связи Мерц ставит задачу создать в наступившем году более благоприятные условия для экономического развития в Германии и тем самым обеспечить стране "рост и рабочие места".

Главным внешнеполитическим приоритетом правительства ФРГ Мерц назвал "обеспечение свободы и мира в Европе".

Германия, по словам канцлера, также видит себя одним из участников подготовки мирного соглашения по Украине . "Германия хочет участвовать в формировании этого мира в сильной и единой Европе", - утверждается в его письме.

При этом Мерц ожидает, что наступивший год будет "очень сложным годом, который потребует большой политической работы", для чего, по его словам, понадобится проявить "решительность и уверенность".

Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе оценила экономическое положение Германии как очень серьезное и предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать.