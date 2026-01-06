Рейтинг@Mail.ru
Мерц считает критической ситуацию в немецкой экономике, пишут СМИ
06.01.2026
01:03 06.01.2026
Мерц считает критической ситуацию в немецкой экономике, пишут СМИ
Мерц считает критической ситуацию в немецкой экономике, пишут СМИ
в мире
германия
украина
россия
фридрих мерц
германия
украина
россия
в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц
В мире, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц
Spiegel: Мерц считает критическим положение экономики Германии

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает критической ситуацию в немецкой экономике и ожидает, что наступивший год будет "очень сложным", сообщает журнал Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо канцлера своим партнерам в правительстве из правящей коалиции.
В письме канцлер расставляет приоритеты и формулирует задачи, стоящие перед правительством ФРГ на ближайший год.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Канцлер Германии Мерц сменил руководителя своего бюро
00:33
"По мнению канцлера, за время работы нынешнего правительства были достигнуты определенные успехи, например, скорректирован курс в миграционной политике, что уже приносит положительные результаты. Однако, по словам Мерца, положение немецкой экономики остается критическим: производительность слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки - слишком высокие", - излагает содержание письма Spiegel.
В этой связи Мерц ставит задачу создать в наступившем году более благоприятные условия для экономического развития в Германии и тем самым обеспечить стране "рост и рабочие места".
Главным внешнеполитическим приоритетом правительства ФРГ Мерц назвал "обеспечение свободы и мира в Европе".
Германия, по словам канцлера, также видит себя одним из участников подготовки мирного соглашения по Украине. "Германия хочет участвовать в формировании этого мира в сильной и единой Европе", - утверждается в его письме.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Опрос показал отношение немцев к экономике при Мерце
20 декабря 2025, 14:45
При этом Мерц ожидает, что наступивший год будет "очень сложным годом, который потребует большой политической работы", для чего, по его словам, понадобится проявить "решительность и уверенность".
Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе оценила экономическое положение Германии как очень серьезное и предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, складывается впервые с 2002-2003 годов.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Поддержка правительства Германии побила антирекорд
7 декабря 2025, 16:16
 
