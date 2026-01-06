Рейтинг@Mail.ru
08:00 06.01.2026
Террористы готовят Германию к войне с Россией
Террористы готовят Германию к войне с Россией
Не успели с нового календаря слететь первые листы, как в Германии произошел крупный теракт. Правящий бургомистр немецкой столицы Кай Вегнер со ссылкой на... РИА Новости, 06.01.2026
2026
Террористы готовят Германию к войне с Россией

Сергей Савчук
Сергей Савчук
Не успели с нового календаря слететь первые листы, как в Германии произошел крупный теракт. Правящий бургомистр немецкой столицы Кай Вегнер со ссылкой на местную полицию сообщил, что в результате политически мотивированной атаки повреждена магистральная линия электропередачи, идущая от электростанции "Лихтерфельде". В результате выхода из строя ЛЭП без электроснабжения остались порядка 45 тысяч домохозяйств и 2200 коммерческих предприятий на юго-западе Берлина.
Власти города, где погода сейчас колеблется в весьма скромных рамках от нуля до минус шести градусов, призвали жителей, кому необходима помощь, обращаться в ближайшие школы и спортзалы, где развернуты пункты временного размещения. Там можно переночевать на солдатской раскладушке и выпить горячего чаю. На этом относительно хорошие новости для берлинцев закончились, так как на восстановление подачи электричества в районах Николассее, Целендорф, Ванзее и Лихтерфельде, по словам сетевого оператора, потребуется пять-шесть суток. Быстрее восстановить питание невозможно, так как на месте работают криминалисты, необходима полная замена кабельных трасс, а также определение текущего состояния несущих конструкций после пожара. К тому же в Берлине идет снег. И потому все очень сложно.
5 сентября 2025, 08:00
Реваншизм убьет Германию: первых жертв уже хоронят
5 сентября 2025, 08:00
Вегнер, как выходец из правящей и некогда консервативной партии ХДС, использует обтекаемые формулировки, хотя фактически в разгар зимы в Берлине совершен акт внутреннего терроризма.
Немецкие СМИ утверждают, что в управление федеральной полиции по расследованию политических преступлений поступило письмо от леворадикальной анархистской группировки "Вулкан". Ее представители взяли на себя ответственность за поджог ЛЭП, и полиция считает письмо подлинным. В том числе потому, что ранее эти граждане уже совершали атаки на энергообъекты в Берлине и Бранденбурге, а также дважды пытались вывести из строя высоковольтную линию, питающую завод Tesla в Грюнхайде.
Абсолютный сюрреализм произошедшего в том, что пресловутые леворадикалы позиционируют себя как борцов за экологию. Они совершают нападения на электростанции и оставляют сограждан зимой без тепла и света, чтобы заставить государство в целом и население в частности отказаться от ископаемых видов топлива. Как сидение в темных ледяных квартирах с неработающей канализацией, размороженными радиаторами отопления должно пробудить в немцах пламенную ненависть к природному газу, на котором работают силовые машины ТЭС "Лихтерфельде", вопрос века.
Наша память хранит множество различных акций в защиту окружающей среды, что за последние годы устраивали всевозможные зеленые организации, и именно отсутствие малейшей логики подобных действий давно наталкивает на мысль, что все эти радикалы всевозможных оттенков — не более, чем ширма и инструмент для достижения политических целей.
Судите сами.
Некие обыватели, чрезвычайно озабоченные глобальным потеплением, не вышли на митинг, а совершенно случайно нашли точку критической уязвимости новенькой (запущена в 2019 году) теплоэлектростанции с парогазовыми турбинами, оборудованными самой современной системой защиты. Определили точку, где высоковольтная линия подходит к жилому дому, придумали, как безопасно взобраться на крышу и поджечь стальную конструкцию так, чтобы и самим не убиться, и полностью сжечь воздушную кабельную трассу. Поджог был настолько успешным, что полиция и энергетики Берлина вынуждены использовать дроны, чтобы исследовать повреждения конструкций на всей высоте несущих опор.
Как-то уж очень круто для наследников хиппи, перекрывающих с плакатами автотрассы и приклеивающих себя к асфальту. Не озабоченные студенты, а матерый спецназ, право слово.
4 января, 08:00
Мир стоит на пороге большой войны
4 января, 08:00
Конечно, произошедшее можно списать на удачное стечение обстоятельств, но новейшая история знает огромное количество примеров, когда в рамках политических игрищ скрытно или явно использовались различные организации, рядящиеся в одежды борьбы за все хорошее. В памяти свежа история такой организации, как Greenpeace*, деятельность которой в России была запрещена с предельно исчерпывающей формулировкой: "за угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". Здесь речь об использовании подобных групп против внешнего противника — но кто сказал, что их нельзя бросать на решение сугубо внутренних политических задач и формирование нужных настроений?
Напомним, что в одной соседней стране, где наша армия сейчас проводит широкомасштабную денацификацию, верховная власть очень любила заигрывать с разного рода радикалами. Создавались, как казалось, маргинальные группы разного толка, на фоне которых центральная власть смотрелась выигрышно, что выливалось в результаты очередных выборов. Правда, чем это закончилось, показали события зимы 2013-2014 года.
В текущем моменте ситуация внутри Германии аховая. Финансовый и производственный кризис, неуправляемая ситуация с миграцией, перманентные расходы на войну на Украине, из-за чего еще при Шольце началось урезание базовых социальных программ. И внезапно на сцену выталкивают по виду такую же маргинальную, но подозрительно успешную группу "Вулкан". Правительство, сурово хмуря брови, спасает замерзающих бюргеров, плавно разворачивая вектор народного недовольства на внутренних политических оппонентов и замыливая изначальные причины недовольства.
Однако именно "украинский фактор" дает основания подозревать здесь двойное дно.
Евросоюз в целом и Германия в частности раскочегаривают свой ВПК, причем никто не скрывает, что делается это не столько для помощи Украине, сколько в рамках подготовки к войне с Россией. И теракт на "Лихтерфельде" запросто может быть как проверкой готовности критической инфраструктуры к особым условиям, так и плавной подготовкой населения, как писалось в советском уставе, к тяготам и лишениям военного времени. Если это действительно так, то федеральным властям Германии стоит очень сильно задуматься, действительно ли они хотят еще раз повоевать с русскими. Ведь если инженерные сети столицы, то есть самого богатого и современного города страны, не пережили встречу с группкой экологических активистов, то можно представить, каков будет результат после визита условного "Искандера" или пары-тройки ФАБ.
Если же с методом экстраполяции совсем туго, можно обратиться за консультацией в "Киевэнерго".
* Организация, признанная в России нежелательной.
17 ноября 2025, 08:00
Германия начала думать о демонтаже Евросоюза
17 ноября 2025, 08:00
 
ГерманияРоссияХДС/ХССTesla motorsАналитика
 
 
