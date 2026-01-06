Рейтинг@Mail.ru
В "Газпроме" рассказали о снижении уровня газа в европейских хранилищах - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/gazprom-2066616866.html
В "Газпроме" рассказали о снижении уровня газа в европейских хранилищах
В "Газпроме" рассказали о снижении уровня газа в европейских хранилищах - РИА Новости, 06.01.2026
В "Газпроме" рассказали о снижении уровня газа в европейских хранилищах
Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 60%, обратила внимание компания "Газпром". РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T14:30:00+03:00
2026-01-06T14:30:00+03:00
в мире
европа
нидерланды
германия
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/34/1508093454_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_d671d5d55ae8ee9739b3da59c7610f57.jpg
https://ria.ru/20260106/gaz-2066602673.html
европа
нидерланды
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/34/1508093454_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_d71b0a9d250429def04c43ba04258361.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, нидерланды, германия, газпром
В мире, Европа, Нидерланды, Германия, Газпром
В "Газпроме" рассказали о снижении уровня газа в европейских хранилищах

Газпром: уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 60%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВвод в эксплуатацию магистрального газопровода
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 60%, обратила внимание компания "Газпром".
"По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 4 января заполненность европейских ПХГ составляет 59,9%. Прошлой зимой такой уровень был зафиксирован в третьей декаде января", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Отмечается, что в том числе в подземных хранилищах Нидерландов запасы опустились до 46,1%, Германии – до 54,1%, Франции – до 55,7%.
Всего с начала сезона отбора из ПХГ Европы поднято уже 23,6 миллиарда кубометров газа – почти половина от объема, закачанного при подготовке к зиме.
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Институте Гайдара рассказали, когда может возникнуть дефицит газа в мире
Вчера, 12:43
 
В миреЕвропаНидерландыГерманияГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала