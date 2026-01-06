https://ria.ru/20260106/gazprom-2066616866.html
В "Газпроме" рассказали о снижении уровня газа в европейских хранилищах
В "Газпроме" рассказали о снижении уровня газа в европейских хранилищах - РИА Новости, 06.01.2026
В "Газпроме" рассказали о снижении уровня газа в европейских хранилищах
Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 60%, обратила внимание компания "Газпром". РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T14:30:00+03:00
2026-01-06T14:30:00+03:00
2026-01-06T14:30:00+03:00
в мире
европа
нидерланды
германия
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/34/1508093454_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_d671d5d55ae8ee9739b3da59c7610f57.jpg
https://ria.ru/20260106/gaz-2066602673.html
европа
нидерланды
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/34/1508093454_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_d71b0a9d250429def04c43ba04258361.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, нидерланды, германия, газпром
В мире, Европа, Нидерланды, Германия, Газпром
В "Газпроме" рассказали о снижении уровня газа в европейских хранилищах
Газпром: уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 60%