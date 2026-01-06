Рейтинг@Mail.ru
В Институте Гайдара рассказали, когда может возникнуть дефицит газа в мире - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/gaz-2066602673.html
В Институте Гайдара рассказали, когда может возникнуть дефицит газа в мире
В Институте Гайдара рассказали, когда может возникнуть дефицит газа в мире - РИА Новости, 06.01.2026
В Институте Гайдара рассказали, когда может возникнуть дефицит газа в мире
Дефицит газа в мире может возникнуть после 2075 года, для его покрытия уже сейчас надо инвестировать в новые технологии для труднодоступных месторождений и... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T12:43:00+03:00
2026-01-06T12:43:00+03:00
экономика
азия
африка
сша
институт гайдара
стэнфордский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15088/82/150888230_0:0:512:288_1920x0_80_0_0_8ed7249878133d34dabdb97fc3707db5.jpg
https://ria.ru/20250311/neftegaz-2004171134.html
https://ria.ru/20250725/neft-2031161299.html
https://ria.ru/20250610/toplivo-2021926713.html
азия
африка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15088/82/150888230_34:0:490:342_1920x0_80_0_0_5413ad0a2bdd4a7e6106b1dabda78691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, азия, африка, сша, институт гайдара, стэнфордский университет
Экономика, Азия, Африка, США, Институт Гайдара, Стэнфордский университет
В Институте Гайдара рассказали, когда может возникнуть дефицит газа в мире

Институт Гайдара допустил дефицит газа в мире после 2075 года

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Дефицит газа в мире может возникнуть после 2075 года, для его покрытия уже сейчас надо инвестировать в новые технологии для труднодоступных месторождений и закрепить использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
"В случае, если мир все же ждет дефицит запасов газа после 2075 года, для его покрытия уже сейчас нужно инвестирование в новые технологии добычи для разведки труднодоступных месторождений, которые еще не разрабатывались, устойчивое закрепление более "чистых источников" в энергобалансе (ВИЭ, водорода), в том числе развития в политике задач по энергоэффективности использования ресурсов", – сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
У человечества есть неисчерпаемая нефтегазовая кладовая
11 марта 2025, 08:00
Есть разные оценки того, на сколько лет человечеству хватит газа, указала она. "Исследование Университета Талсы (США) в 2024 году на основе анализа коэффициента запасов к производству, то есть экономического расчета, сколько разведанных запасов существует для удовлетворения спроса при уровне текущего потребления ресурса и уровне технологий, оценило, что на сегодняшний день запасов газа будет достаточно на ближайшие 50 лет (до 2075 года)", – отметила исследовательница.
При этом Стэнфордский университет в 2019 году прогнозировал похожие показатели – 52,8 года, добавила Левашенко.
Однако оценки базируются на текущих данных и не отражают динамики изменения показателей, например, того, что потребление или добыча газа могут вырасти или снизиться, уточнила она. Некоторые исследования экономистов прошлого века прогнозировали, что нефть в мире должна была закончиться еще в конце прошлого века – это отражает условность проводимых измерений, обратила внимание Левашенко.
АЗС в Кракове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Поляки обрадовались "залежам" нефти и газа. Но есть одна проблема
25 июля 2025, 08:00
Мировое потребление газа, согласно данным Energy Institute, растет последние 10 лет в среднем на 2% в год, больше всего в Азии – на 3,2% (две трети спроса составил Китай с наибольшим ростом в мире – на 8,7%), и в Африке в среднем на 4%, продолжила Левашенко. В ближайшие 30–50 лет потребление вырастет за счет увеличения мирового населения, в первую очередь в Африке, Азии, Индии, урбанизации отдельных развивающихся регионов, перехода на газ как на более чистый источник энергии, указала она.
"Но стоит ли ожидать снижения спроса? Например, исследователи Имперского колледжа Лондона в 2023 года предположили, что его снижение можно ожидать после 2050 года, а к 2100 году спрос будет на 70% ниже, чем мировой спрос на газ в 2019 году", – продолжила Левашенко.
Потребность в газе в ближайшие десятилетия будет зависеть от того, как будут развиваться климатические сценарии с учетом различия в энергетических системах, например, как будут использовать возобновляемые источники энергии, уточнила исследовательница.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Аналитики назвали самое экологически грязное топливо в мире
10 июня 2025, 07:38
 
ЭкономикаАзияАфрикаСШАИнститут ГайдараСтэнфордский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала