В Институте Гайдара рассказали, когда может возникнуть дефицит газа в мире

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Дефицит газа в мире может возникнуть после 2075 года, для его покрытия уже сейчас надо инвестировать в новые технологии для труднодоступных месторождений и закрепить использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

"В случае, если мир все же ждет дефицит запасов газа после 2075 года, для его покрытия уже сейчас нужно инвестирование в новые технологии добычи для разведки труднодоступных месторождений, которые еще не разрабатывались, устойчивое закрепление более "чистых источников" в энергобалансе (ВИЭ, водорода), в том числе развития в политике задач по энергоэффективности использования ресурсов", – сказала она.

Есть разные оценки того, на сколько лет человечеству хватит газа, указала она. "Исследование Университета Талсы ( США ) в 2024 году на основе анализа коэффициента запасов к производству, то есть экономического расчета, сколько разведанных запасов существует для удовлетворения спроса при уровне текущего потребления ресурса и уровне технологий, оценило, что на сегодняшний день запасов газа будет достаточно на ближайшие 50 лет (до 2075 года)", – отметила исследовательница.

При этом Стэнфордский университет в 2019 году прогнозировал похожие показатели – 52,8 года, добавила Левашенко.

Однако оценки базируются на текущих данных и не отражают динамики изменения показателей, например, того, что потребление или добыча газа могут вырасти или снизиться, уточнила она. Некоторые исследования экономистов прошлого века прогнозировали, что нефть в мире должна была закончиться еще в конце прошлого века – это отражает условность проводимых измерений, обратила внимание Левашенко.

Мировое потребление газа, согласно данным Energy Institute, растет последние 10 лет в среднем на 2% в год, больше всего в Азии – на 3,2% (две трети спроса составил Китай с наибольшим ростом в мире – на 8,7%), и в Африке в среднем на 4%, продолжила Левашенко. В ближайшие 30–50 лет потребление вырастет за счет увеличения мирового населения, в первую очередь в Африке, Азии, Индии , урбанизации отдельных развивающихся регионов, перехода на газ как на более чистый источник энергии, указала она.

"Но стоит ли ожидать снижения спроса? Например, исследователи Имперского колледжа Лондона в 2023 года предположили, что его снижение можно ожидать после 2050 года, а к 2100 году спрос будет на 70% ниже, чем мировой спрос на газ в 2019 году", – продолжила Левашенко.